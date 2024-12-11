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Nihat Kahveci, Samet Akaydin'in o hareketine tepki gösterdi

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#Fenerbahçe#Nihat Kahveci#Samet Akaydin
Nihat Kahveci, Samet Akaydinin o hareketine tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 23:07

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

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Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya mağlup olduğu maçın ardından dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Nihat Kahveci, Jose Mourinho ve Samet Akaydin'e şu eleştirilerde bulundu:

"BU KADAR KÖTÜ OLMALARINI BEKLEMİYORDUM"

"Athletic Bilbao kazansa sürpriz olmazdı ama Fenerbahçe'nin böyle yenilmesi sürpriz oldu. Fenerbahçe çok kötü yenildi! Bilbao, futbolun nasıl basit olduğunu çok güzel gösterdi. Ben, Fenerbahçe'nin bu kadar kötü oynamasını beklemiyordum."

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SAMET'E TEPKİ GÖSTERDİ

"Samet'in hata yapması bana sürpriz değil... Panathinaikos'ta, Adana Demirspor'da, Milli Takım'da da hatalar yaptı. Benim kalbimi acıtan Samet'in Livakovic'e doğru ellerini açıp sanki hatayı Livakovic yapmış gibi göstermesi oldu. Futbolu bilenler hatanın Samet'te olduğunu bilir."

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"BU SAMET AŞKINLA KAÇ KERE YENERSİN?"

Jose Mourinho'nun Beşiktaş yenilgisi sonrasında yaptığı "Maç 10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi." sözlerini hatırlatan Kahveci, "Sen bu futbolla Bilbao'yu kaç kere yenersin Mourinho? Bu Samet aşkınla kaç kere yenersin?" dedi.

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#Fenerbahçe#Nihat Kahveci#Samet Akaydin

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