Nihat Kahveci: Osimhen milyonda bir düşen meteor gibi Türkiye'ye düştü

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Süper Lig'de lider Galatasray, sahasında Antalyaspor'u 4 golle mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 71 yaptı. Galatasaray'da Antalyaspor karşısında Victor Osimhen hat-trick yaparken diğer golde ağları Alvaro Morata havalandırdı.

Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi yorumladı.

'DÜNYA DEVLERİ OSİMHEN'İ BIRAKMAZ'

Sarı-kırmızılı takım adına maçı 3 golle tamamlayan Victor Osimhen'den övgüyle bahseden Kahveci, "Hat-trick yaptı ve Galatasaray'da ilk hat-trick'i. Galatasaray'a geldiğinden beri en rahat gollerini attı. Morata asist yaptı onu onore etti, 'penaltıyı sen at' dedi. Barış Alper Yılmaz'ın asistinde onu da onore etti. Yunus asist yaptı, gitti ayakkabılarını cilaladı. Oyundan çıktı dünya güzeli kardeşimiz sahaya atladı, formasını verdi. Biz iyi bir futbolcu izliyoruz ama muhteşem de bir karakter izliyoruz. Osimhen'i adayı da satsan, Florya'yı da satsan, Riva'yı da satsan, Kemerburgaz tesislerini yeni yaptın hadi onu da satayım alalım desen sana dünya devleri Osimhen'i bırakmaz. Bu performansı, bu mücadeleyi, bu karakteri, bu aidiyet duygusunu gördüğü oyuncuyu dünyanın en büyük takımları kadrosunda bırakmak ister." dedi.

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'MİLYONDA BİR DÜŞEN METEOR GİBİ TÜRKİYE'YE DÜŞTÜ'

Nihat Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü, "Meteor düşme olayı milyondan birdir ya hani, Türkiye'ye düştüğünü düşün, meteor düşmüş gibi bir sürpriz. Kimsenin beklemediği bir oyuncu ülke sınırları içine geldi. Uzun yıllardır böyle bir karakter, böyle bir saha içi performans, camiasını etkileyen futbolcu nadir görmüşümdür. Bir nesil Icardi'yle Galatasaraylı oldu. Osimhen'le ne olur bilmiyorum. Bu adam her türlü abartıyı hak ediyor. Böyle oyuncular geliyorsa her zaman gelsin."

'BU YÜZDEN ÇOK SEVİLİYOR'

Nihat Kahveci ayrıca Osimhen'le ilgili, "Galatasaray tarihinde ilk defa bir golcü bu sayılara ulaşmıyor ama bu adam gol atıyor, başka şeyleri de yapıyor. O yüzden çok farklı, çok seviliyor, bu kadar özel bir oyuncu." ifadelerini kullandı.