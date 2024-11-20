Nihat Kahveci, Karadağ mağlubiyeti sonrası Montella'ya ateş püskürdü: Ne A Ligi ya! Demedim mi hocam?

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ deplasmanına çıktı. Oldukça kötü bir zeminde oynanan müsabakada millilerimiz, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Bu skorun ardından A Milli Takımımızın A Ligi'ne direkt gidiş yolu kapandı. Kırmızı - beyazlı ekibimiz, mart ayında play-off oynayacak.

Karadağ karşısındaki etkisiz futbol ve alınan sonuç spor kamuoyunda tartışmalara neden olurken, yorumcu Nihat Kahveci'den teknik direktör Vincenzo Montella'ya sert eleştiriler geldi.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"ÇIKMAYALIM PLAY-OFF'TAN!"

"Kesin yenemesek bile yenilmeyiz. 1 puan alırız A Ligi'nde oynarız dediğimiz durumda... Ne A Ligi ya! D Ligi futbolu oynadık, D Ligi ya! Çıkmayalım play-off'tan. Bize Karadağ 3 tane gol attı ya!"

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"BENİ KONUŞTURMAYIN!"

"A Ligi'ne çıkıp Almanyalarla, Fransalarla ne yapacağız biz bu kafa yapısıyla. Devre arası mağlubuz 2 tane defans değişiyor ya! Beni konuşturmayın! Hocam, maçtan sonra 4 attığında bekliyorum forvetsiz oynadınız, santrforsuz oynadınız sorularını... Bak! Yenerken hocam, bu laflarını yazarlar dedim mi demedim mi? Hadi bugünü söylesin. Barış Alper'i oynatmaman gereken yerde forvet oynattın. Karadağ maçında çamur sahada sağ ön oynatıyorsun. Atsana ortaya."

ULUSLAR LİGİ'NDEN DÜNYA KUPASI BİLETİ YOLU KAPANDI

A Milli Takım, grubunu lider tamamlayamadığı için Dünya Kupası için elemeler sonrası kalan 4 hak için oynanacak play-off şansını da kaybetmiş oldu.

A LİGİ'NDEN B LİGİ'NE DÜŞEN TAKIMLAR

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlarla grup müsabakaları tamamlandı. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.

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UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

Grupları üçüncü sırada tamamlayan ekipler, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.

Oynanan müsabakaların ardından A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen takımlar oldu.

B LİGİ'NDEN A LİGİ'NE ÇIKANLAR

1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.

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4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.

B LİGİ'NE YÜKSELEN TAKIMLAR

C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya-Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.

D Ligi'nde ise 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamlamayı başardı.