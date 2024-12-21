Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya seslendi: 'Nasıl oluyor, benim aklım almıyor!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken Nihat Kahveci'den maç sonu çarpıcı yorumlar geldi.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri;

Galatasaray'ı yenemedin, Beşiktaş'ı yenemedin, Samsunspor'la berabere kaldın, Göztepe'yle berabere kaldın, Eyüpspor'la berabere kaldın. Bu gidişat, nasıl şampiyonluk getirsin sana? Çok büyük mucizeler ister. Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıda oyun planı sadece Kostic'in bindirip orta yapması olmamalı. Merkezden bir duvar yaparsın, bir En Nesyri tutar, bir Szymanski işin içine girer.

ŞIRINGAYLA MI ALDILAR?

Szymanski'ye maç sonu sorsunlar. Geçen sene gol atıyordu, asist yapıyordu. Senin yeteneklerine ne oldu? Şırıngayla aldılar mı? Tadic'in direkten dönen topunda direkt Berke'nin kucağına nişanladı şutu.

Haberin Devamı

MOURINHO'NUN PLANINA ELEŞTİRİ

Bu kadar orta yapıyorsun, En Nesyri atıyor da... Bir B, C planın, merkezde topa sahip olma, bir sağdan sola pas atma, bir hareketlilik... Fenerbahçe; böyle bireysel oyuncularla nasıl bu kadar kötü oynayabiliyor, benim aklım almıyor.

Ya lig gidiyor lig! Galatasaray, yenerse 8 puan yapıyor farkı, daha 16. maçta. Kapıştığın, rekabette olduğun takım şu an yenilgisiz. Senin puan kaybetme lüksün yokken bugün yine kötü oynayarak 2 puan bıraktın. Kötü oynayıp kazanman gereken maçlar bunlar. Allah Fenerbahçeli taraftarlara sabır versin. İlk yarıdaki futbol ve son 20 dakikadaki kaos futbolu kabul edilebilir değil.

HAKEM KARARLARI

Aklım almıyor, standart yok. Onu verdiysen faul, bunu da penaltı vermeliydin. Biz ne yapacağız bu hakemlerle? Hepimizi daralttılar ya, her maçı stresli izliyoruz. Muhteşem bir gol var anlatmamız lazım, buraları bize anlattırtmıyorlar.