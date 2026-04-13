Nihat Kahveci: 'Galatasaraylı futbolcular neredeydi?'

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi.

Seyrantepe'de oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılılar 30. dakikada Leroy Sane ile bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda ise Kocaelispor bu gole 72. dakikada Petkovic ile yanıt verdi ve iki takım puanları paylaştı.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"GALATASARAYLI FUTBOLCULAR NEREDEYDİ?"

Yüreklerin dayanamayacağı bir bölüm geliyor. İpler Galatasaray'ın elinde ama Fenerbahçe derbiyi kazanırsa kalan maçlarını kazanırsa onun da ipler elinde. Oraya geldik. Dakika 54 ile 78 arası Galatasaraylı futbolcular neredeydi? Ben notlar alırım maçlardan, bu bölümde not alacak bir şey görmedim.

"İKİNCİ YARIDAKİ FUTBOL KABUL EDİLEMEZ"

Futbolda 2-0'ın bile garantisi yokken, bu kadar süre boşa geçerse bedelini ödetirler sana. İkinci yarıdaki futbol kabul edilemez. Okan hocaya sorarım o 25 dakikayı ben olsam. Takıma ne oldu derim. Ben bugün karşılıklı yaşananlar, atışmalar ve maç önü yaşananları gördüğümde Galatasaray öyle tempolu akar ki diye bekliyordum.

"GEÇEN SENEKİ KADAR GALATASARAY'A GÜVENİR Mİ TARAFTAR?"

İkinci yarıda hem defans hem ofans kötüydü. Geçen seneki kadar Galatasaray'a güvenir mi taraftar? Bu soru bence önemli oyuna güven var mı? Galatasaray ve Fenerbahçe'den en az biri puan kaybedecek. Trabzonspor için kötünün kötüsü 2.'lik şansı artıyor. Şampiyonluk yarışı zaten 3'ü arasında.

"NET POZİSYONA GİREMEDİ BARIŞ ALPER YILMAZ"

Gerçekten bir konunun analiz edilmesi lazım. Barış Alper Yılmaz hareketli mi, hareketli, fit mi fit, her zaman koşar mı, koşar... Bugün net pozisyona giremedi Barış Alper Yılmaz. Hep kenardan oynayan Galatasaray izliyor ama bunu hazırlayacaksın.

"İŞTE BU KADAR KÖTÜ OYNADI GALATASARAY"

Bu işin B, C planları da olacak. Daha organize ataklar olmalı. Forvet oynamak zor o yüzden. Osimhen niye atıyor? Çünkü adam her yerde. Hiç düşünmediğin bir topu kapıyor gidiyor, atıyor. Şimdi bak Barış hareketsiz mi? Değil ama o bile pozisyona giremedi. İşte bu kadar kötü oynadı Galatasaray.