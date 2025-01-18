Nihat Kahveci, Galatasaray'daki puan kaybının faturasını yıldız oyuncuya kesti: Bu maç ona yazar

Haberin Devamı

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça sarı-kırmızılı takımın kaçırdığı gol pozisyonlarının fazlalığı damgasını vurdu

Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren eski milli futbolcu ve futbolcu yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılılarda puan kaybının faturasını yıldız futbolcuya kesti. Kahveci, ayrıca yabancı VAR'ın aldığı kararlar üzerinden hakem performanslarına değindi.

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

Galatasaray'ın puan kaybıyla alakalı konuşan Kahveci, '100 Galatasaray taraftarına sor, 105'i bu maçta puan kaybetmeyiz derdi. 100 Fenerbahçe taraftarının da 97'si Galatasaray puan kaybetmez derdi. Yine yüzde 3'ü bir ihtimal beklerdi. Futbol böyle bir şey. Maç önüne kadar net favori var, düdük çalar beklenmedik durumlar, beklenmedik şartlar...' dedi.

Haberin Devamı

Nihat Kahveci, kaçan goller için Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı eleştirirken, '50 tane pozisyona girersin atamazsın. Bugün ben maç sonuna bakmıyorum, bu maçın yazılacağı kişi az çok Galatasaray taraftarında belli. Sezonun son dönemde en formda, son maçta 2 gol atan hatta sağ ayağı iyi olup, sol ayağıyla gol atan. Atletik, çok çabuk, işin defansını ofansını yapan... Kopya verdim tahmin ediliyor. Biraz Barış Alper'e yazacak bu maç. Biraz değil, bayağı yazacak." ifadelerini kullandı.

'BANA GÖRE BU POZİSYON PENALTI'

Ayrıca maçtaki hakem kararlarına değinen eski milli futbolcu, 'Mertens, başka zamanlarda orta sahada falan atlıyor ama ben her pozisyonu ayrı konuşurum. O huyu var mı, var. Hakemler, Mertens'in huyunu bilir. Hangi oyuncunun çabuk atladığını bilirler. Hakem belki 'Yabancı VAR geldi, onu bi' deneyeyim' dedi. Yabancı VAR da çağırdı, olabilir. Çağırmayabilirdi de. Bana göre pozisyon penaltı" dedi.

'BİZİM POZİSYONLARA DA YABANCI'

Galatasaray'ın ilk yarıda beklediği penaltıyı değerlendiren Nihat Kahveci, "İlk yarıdaki pozisyonda Kilama, kayarak geldi. Topa elini götürdü mü, götürdü. Bu pozisyon; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton. Hepsinde penaltı. VAR nasıl çağırmadı? Yabancı VAR... Hadi bir şey söyleyin. Hepiniz istiyordunuz. Ocak ayında yabancı VAR'dan ne bekliyorsun? Orta hakem de yabancı VAR da gelsin, bunu hepimiz istedik ama iyisi gelsin. Ocak ayında nereden bulacaksın? Yabancı VAR'ı istediniz, buyurun. Sakın bana maçtan sonra 'VAR niye çağırmadı?' demeyin! Yabancı... Bizim pozisyonlara da yabancı" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Barış Alper Yılmaz'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golüne dair Nihat Kahveci, "Vurduğu bir an var, aynı hizada gibi ama bana çizgiyi çektiklerinde bir şey diyemiyorum. Ofsayt! Yine de topa çip takılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.