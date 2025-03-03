Nihat Kahveci, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferlerini karşılaştırdı: 'Bu oyuncu Galatasaray uçağındaydı neredeyse'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Maçtan sonra ise eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci yorumlarda bulundu. Kahveci, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin savunma transferlerini karşılaştırdı. Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe yorumları şöyle;

'ŞİMDİ BU FENERBAHÇE'Yİ ELEŞTİRECEK NE VAR?'

Dzeko'nun performansını değerlendiren Kahveci, 'Şimdi bu Fenerbahçe'yi eleştirecek ne var? Ben hak edenin hakkını veririm. Ama şu Dzeko yaşı ilerledikçe gençleşiyor. İki tane golün içinde. Emre hoca biliyor Dzeko'yu merkezi kapattı. Dzeko açtı yine de kilidi. Dzeko daha ne yapsın?' dedi.

Haberin Devamı

'SKRINIAR'I İNDİRDİLER, CUESTA'YI BİNDİRDİLER'

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferlerini değerlendiren Kahveci, 'Bu oyuncu Galatasaray uçağındaydı neredeyse. Skriniar'ı indirdiler, Cuesta'yı bindirdiler. Al sana oyuncu farkı. Bak bir oyuncu ne kadar fark yaratabiliyor. Defansif disiplini, duruşu...' dedi.

'HERKESE ÖZGÜVEN AŞILIYOR'

'Fenerbahçe bugün itibariyle çok iyi bir takım görüntüsü veriyor. Geride Skriniar topu bir alıyor, herkese özgüven aşılıyor. Şimdi bir oyuncu bazen birden fazladır. Skriniar geldiğinden beri Fenerbahçe defansı oturdu. Yanında kim olursa o da iyi oynuyor.'