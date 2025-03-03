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Nihat Kahveci, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferlerini karşılaştırdı: 'Bu oyuncu Galatasaray uçağındaydı neredeyse'

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Nihat Kahveci
Nihat Kahveci, Galatasaray ile Fenerbahçenin transferlerini karşılaştırdı: Bu oyuncu Galatasaray uçağındaydı neredeyse
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 09:13

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'de dün oynanan iki kritik maç sonrası Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferlerini karşılaştırdı. Kahveci, sarı-lacivertli ekibin yeni transferinin oyuna katkısını övdü.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Maçtan sonra ise eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci yorumlarda bulundu. Kahveci, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin savunma transferlerini karşılaştırdı. Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe yorumları şöyle;

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'ŞİMDİ BU FENERBAHÇE'Yİ ELEŞTİRECEK NE VAR?'

Dzeko'nun performansını değerlendiren Kahveci, 'Şimdi bu Fenerbahçe'yi eleştirecek ne var? Ben hak edenin hakkını veririm. Ama şu Dzeko yaşı ilerledikçe gençleşiyor. İki tane golün içinde. Emre hoca biliyor Dzeko'yu merkezi kapattı. Dzeko açtı yine de kilidi. Dzeko daha ne yapsın?' dedi.

Nihat Kahveci, Galatasaray ile Fenerbahçenin transferlerini karşılaştırdı: Bu oyuncu Galatasaray uçağındaydı neredeyse

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'SKRINIAR'I İNDİRDİLER, CUESTA'YI BİNDİRDİLER'

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferlerini değerlendiren Kahveci, 'Bu oyuncu Galatasaray uçağındaydı neredeyse. Skriniar'ı indirdiler, Cuesta'yı bindirdiler. Al sana oyuncu farkı. Bak bir oyuncu ne kadar fark yaratabiliyor. Defansif disiplini, duruşu...' dedi.

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'HERKESE ÖZGÜVEN AŞILIYOR'

'Fenerbahçe bugün itibariyle çok iyi bir takım görüntüsü veriyor. Geride Skriniar topu bir alıyor, herkese özgüven aşılıyor. Şimdi bir oyuncu bazen birden fazladır. Skriniar geldiğinden beri Fenerbahçe defansı oturdu. Yanında kim olursa o da iyi oynuyor.'

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Nihat Kahveci

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