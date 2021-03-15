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GeriFutbol Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin yenilgisine inanamadı: Bambaşka bir olay, inanılmaz
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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin yenilgisine inanamadı: Bambaşka bir olay, inanılmaz

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Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin yenilgisine inanamadı: Bambaşka bir olay, inanılmaz

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken yorumcu Nihat Kahveci, Erol Bulut'a istifa çağrısında bulundu.

Maçla ilgili değerlendirmeler yapan Kahveci, "Maçın teknik analiziyle başlamak çok zor bugün. İstifa, istifa, istifa... Nereye baksak bugün bu kelime var. Artık Fenerbahçe taraftarlarının net bir şekilde belirttiği kelime istifa. 35 dakika Konyaspor maçında muhteşem oynadı Fenerbahçe. Bu hafta Gençlerbirliği ile içeride oynadı. Gençlerbirliği 2.5 aydır galip gelmiyor. 25 milyon taraftarımız var diyorlar ya. 25 milyon taraftardan 1 bile yenilgiyi düşünmemiştir. Bugünkü olay; sürpriz de değil. Bambaşka bir olay. İnanılmaz bir durum. Bence şoktalar. Onun için de istifa istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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'İSTİFA' SÖZLERİ

Nihat Kahveci, sözlerini "Erol Bulut'un açıklamalarını da dinledim. Erol Bulut, mütevazı davranıp istifa etmeli. İstifa da bir hizmet etmek diyorum. Bir kesim vardı, Erol Bulut'un arkasında duran. Sabredelim diyen... Bence o kesimi de düşünerek istifa etmeli diyorum" şeklinde sürdürdü.

Fenerbahçe, 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak.

 

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