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Nihat Kahveci, 'Fenerbahçe'nin yeni transferi' dedi! Gaziantep FK maçında şov yapan yıldıza dikkat çekti...

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#FENERBAHÇE#Gaziantep FK#Süper Lig
Nihat Kahveci, Fenerbahçenin yeni transferi dedi Gaziantep FK maçında şov yapan yıldıza dikkat çekti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 13:58

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı lacivertlilerin performansını Nihat Kahveci değerlendirdi. Efsane futbolcu ve günümüzde yorumculuk yapan Kahveci Oğuz Aydın için 'Mourinho'nun yeni transferi' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Süper Lig'in 14. hafta maç takviminde evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko atarken, konuk takımın tek golünü 41. dakikada David Okereke kaydetti.

Bu skorla beraber puanını 32'ye yükselten Jose Mourinho ve öğrencileri, Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürdü. Selçuk İnan ve talebeleri ise 15 puanda kaldı.

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Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve günümüzde yorumculuk yapan Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında müsabakayı değerlendirdi.

İşte Kahveci'nin açıklamaları:

'FENERBAHÇE RAKİBİ BOĞDU'

"Fenerbahçe ikinci yarı aktı. Amrabat'ın önderliğindeki orta saha başka bir hüviyete büründü. Fenerbahçe, sağlı sollu ortalarıyla rakibi boğdu. Fenerbahçe, ikinci yarıda defansif olarak çok iyi oynadı"

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'DZEKO'NUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ'

"Dzeko'nun sahanın içindeki varlığı başka bir oyun sunuyor sana. Kaçırdığı gollerle Dzeko'yu yorumlamamak lazım. Bugün o tek vuruşu her forvet yapamaz. Bu adamın yaşını tartışmayı bırakalım artık. İstatistikleri ortada"

'FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ OĞUZ'

"Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçta Oğuz Aydın'ı transfer etti. Sezon başında gelmişti ama ocak ayı gelmeden içerideki oyuncudan performans almak çok önemlidir. Mourinho, Mert Hakan'ı kazanmıştı bugün de Oğuz'u kazandı"

Nihat Kahveci, Fenerbahçenin yeni transferi dedi Gaziantep FK maçında şov yapan yıldıza dikkat çekti...

'BAŞKA BİR MOURINHO'

"Mourinho, Manchester United maçıyla Türkiye sınırları içine, Kadıköy'e, Türkiye'ye, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna, net bir şekilde geldi. Başka bir Mourinho geldi"

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#FENERBAHÇE#Gaziantep FK#Süper Lig

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