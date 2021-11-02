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Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu 'O maçı kazansam Fenerbahçe'de devam ediyordum' diye düşünüyordur

#Nihat Kahveci#Emre Belözoğlu Nihat Kahveci#Başakşehir
Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu O maçı kazansam Fenerbahçede devam ediyordum diye düşünüyordur

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerine başlangıcını överken Fenerbahçe'nin başındaki Sivasspor maçının kırılma anı olduğunu ifade etti.

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Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Başakşehir'in Adana Demirspor'u 2-1 mağlup edip Emre Belözoğlu yönetiminde 3'te 3 yaptığı mücadeleyi değerlendirdi.

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Kahveci, Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte İstanbul ekibinin şaha kalktığını ifade ederken şu sözleri kullandı:

EMRE BELÖZOĞLU TAM BİR WİNNER

Emre Belözoğlu hoca kariyerine çok iyi başladı.  Tebrik ediyorum.Teknik direktörlük kariyerinde 13 maça çıktı 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çok iyi bir kariyer başlangıcı, tam bir winner. Başakşehir'e geldi ve takımın gidişatı belli. 

'SİVASSPOR MAÇINI KAZANSAM FENERBAHÇE'YDİM' DİYE DÜŞÜNÜYORDUR

Mağlup olduğu maç ise Sivasspor maçı. 13 tane maç yönetiyorsun, 1 maç kaybediyorsun. Emre hocaya sorsan o maçı kaybetmeyeyim, diğer 3 maçı kaybedeyim der. 'Sivasspor maçını kazansam Fenerbahçe'de devam ediyordum' diye düşünüyordur. 

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#Nihat Kahveci#Emre Belözoğlu Nihat Kahveci#Başakşehir

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