Nihat Kahveci derbinin ardından çıldırdı: 'Çık artık hayatımızdan!'

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Beşiktaş ise üçüncülük yolunda önemli bir adım attı.

Zorlu derbiyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"OYNANAN OYUN 20 PUAN FARKLIK DEĞİL"

"Bir soru sorarak başlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin puanı 75, Beşiktaş'ın puanı 55. 20 puan fark var. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi iki maçta da yenmesine rağmen bu fark var. Sizce oynanan oyunda 20 puanlık fark var mı? Sadece bir maç olarak düşünen Fenerbahçe yönetimi... Jose Mourinho, derbiler için 'Bir maçtan fazlası değil' dedi. Bugün de öyle oynadı."

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"KOSKOCA FENERBAHÇE'NİN TEK PLANI TALISCA"

"Koskoca Fenerbahçe'nin planı; Talisca'nın frikiği, Talisca'nın kafa vuruşları."

"N'OLDU MOURINHO?"

"İlk Beşiktaş-Fenerbahçe maçına dönelim. 26 kupalı Mourinho dedi ki: '10 kere oynasak 1'ini kaybederiz.' N'oldu Mourinho? İki maçı da kaybettin. Ali Koç, Mourinho'nun seneye de kalacağını söyledi ama bana takıma ne kattığını söyleyebilir misiniz?"

"SAHADA YOKTU"

"Bugün Fenerbahçe; Emrecan, Masuaku, Paulista, Svensson'dan oluşan dörtlü defansa gol atamadı. 'En Nesyri mi, Osimhen mi?' diye sorup 'En-Nesyri' cevabını veren Fenerbahçeliler vardı. Atmasına rağmen oyunun içerisinde ne yaptığına da bakarım. Bugün sahada yoktu. Fenerbahçe taraftarı da bugün ıslıkladı zaten."

"HAK EDEREK KAZANDI"

"Bir maçtan fazlası diye düşünen Beşiktaş yönetimi, teknik direktörü, futbolcusu, deplasmana giden taraftarı, evinde oturup izleyen Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum konsantrasyon ve mücadelesinden dolayı. 90+7 ve 90+8'de Kadıköy deplasmanında iki tane pozisyona giren Beşiktaş... Hak ederek kazandı, mücadele ederek kazandı."

"BEŞİKTAŞ KAĞIT ÜZERİNDE ÜSTÜN OLDUĞU MAÇLARA BAŞKA KADRO KURSUN"

"Beşiktaş, şaşırtmaya devam ediyor. Bir daha böyle bir sezon yaşanacak mı bilmiyorum. İç sahada 'Tek namağlup şampiyon benim' dedi Galatasaray'ı yendi. Süper Kupa'yı aldı. Avrupa Ligi favorilerinden Athletic Bilbao'yu yendi. Lyon'u deplasmanda yendi. Fenerbahçe'yi içeride dışarıda yendi. Seneye kağıt üzerinde üstün olduğu Samsun, Başakşehir maçlarına başka kadro kursun. Beşiktaş, 'Derbiyi kazandık, kadromuz yeterli' diye düşünmemeli. Beşiktaş, bu yarışın içinde olmalı. Bu galibiyetleri alıyorsan yarışta olacaksın."

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"MERT GÜNOK MUHTEŞEMDİ"

"Mert Günok, muhteşem oynadı. Böyle maçlarda kalecilerin performansı önemlidir. Beşiktaş'ın en vazgeçilmezlerinden biridir."

"YASİN KOL, ÇIK ARTIK HAYATIMIZDAN!"

"Yasin Kol hepsinden kötü! Faulleri vermedi, olmayanlara faul verdi. Yasin Kol, çık ağabey ya artık hayatımızdan! Böyle hakemliği ben de yaparım. VAR'sız yaparım hem de Yasin Kol'un yaptığı hakemliği."