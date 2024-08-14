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Nihat Kahveci çok kızdı! Fenerbahçe'ye çağrı: Bir daha stada almayın

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#Fenerbahçe#Lille#Nihat Kahveci
Nihat Kahveci çok kızdı Fenerbahçeye çağrı: Bir daha stada almayın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 09:38

Eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçı yorumladı.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Lille ile 1-1 berabere kaldı ve kupaya veda etti. Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Eski futbolcu Nihat Kahveci, mücadeleyi değerlendirdi. Haber Global'de konuşan Kahveci elenmenin sorumlusunun Oosterwolde olmadığını belirtirken "Bu maç Ostervolde'ye yazar demem. Tek kelimeyle adı talihsizlik. Kadıköy'deki direkleri 'biraz ince yapsaymışsınız' dedik. O derece" ifadelerini kullandı.

Lille kalecisi Chevalier'in performansına parantez açan Nihat Kahveci, "Chevalier midir nedir? Bir daha 'şövalye' filmi izlemeyeceğim! Bu nedir ya. Performansını izleseler bu kaleciyi büyük bir takım alır" dedi.

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"BİR DAHA STADA ALMAYIN"

Chevalier'e atılan yabancı madde sonrası Sevilla maçını hatırlatan Nihat Kahveci, "Tribün çok iyidi. Son yıllardaki en iyi tribün performansıydı. Taraftar önemli dedik. Bir Sevilla maçı yaşadık bu statta. Kim attı onu? O taraftarı Kadıköy'e değil, Türkiye'de hiçbir stada girmemeli. Bütün kameralardan tespit edilmeli. Herhangi bir stada alınmamalı" diye konuştu.

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Nihat Kahveci'nin diğer yorumları şu şekilde:

"Tempo yapıyorsun. Sen orada rakibe yardımcı oluyorsun. Hiç mi ders almadınız! Gerçekten sinir edici bir an. Bir kişi yüzünden bu atmosferi kahretmeye kimsenin hakkı yok. Sen orada neden futbolcuya bir şey atarsın ya! Görüntüyü çeken birileri de varsa hemen ulaştırsın yetkililere."

"Bu kadar orta saha ihtiyacı varken Krunic ile uğraşılmamalıydı transfer yapılmalıydı. Seçim döneminde ne vaatler verilmişti. Fred'in olmayacağını düşünerek oyuncu almalıydı. Elde oynamayan başka oyuncular da var. Play-off turunda Slavia Prag eşleşmesi daha kolay olacaktı"

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#Fenerbahçe#Lille#Nihat Kahveci

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