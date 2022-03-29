Nihat Kahveci: Burak Elmas 6 ayda ibra edilmiyorsa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hiç ibra edilmez

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Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci ‘Galatasaray Başkanı Burak Elmas 6 ayda ibra edilmiyorsa, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hiç ibra edilmez. Çünkü 4 yılda kupası yok’ dedi.



Kahveci şunları söyledi;



‘Galatasaray sezon başından bu yana polemiklerle dolu. Bir tek Avrupa Kupası’nda yenilgisiz gruptan çıktı. Barcelona karşısında bizi çok iyi temsil etti. Ligde ve kupada yoklar. Bir tek Avrupa ile övünebilirler. Başkan Bırak Elmas’ın 6 ayda idari olarak ibra edilmemesi enteresan oldu. Bu kadar kısa bir sürede bir başkandan ne beklenir bilmiyorum. O zaman Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un hiç ibra edilmemesi gerek. Çünkü 4 yıldır kupa yok. Ben, Burak Elmas’a ve yönetimine haksızlık edildiğini düşünüyorum. Belki de ibra edilmeme olayında en büyük kriter, yola birlikte çıkılan Fatih Terim’in gönderilmesi ve yerine gelen Torrent ile ligde başarısız sonuçların devam etmesidir.’

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