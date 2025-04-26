Nihat Kahveci, Beşiktaş'ta o ismin biletini kesti: 'Kalmamasından yanayım!'

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 5-1 mağlup etti.

20. dakikada Abdulkadir Parmak'ın golüyle geriye düşen Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 36 (Pen.), 52 (Pen.) ve 59. dakikalarda Ciro Immobile, 53. dakikada Rafa Silva ve 78. dakikada Keny Arroyo kaydetti.

Bu sonucun ardından 52 puana yükselen Beşiktaş, 51 puanlı Samsunspor'u geride bırakarak 3. sıraya yerleşti.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirirken gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de değindi.

Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'BİR OYUNCU DAHA NE KADAR İYİ OYNAR!'

"Altı gollü bir maç izledik. Favori olan Beşiktaş'ın favori gibi başlamadığı ama keyifli bir maç oldu. Git-gelli bir oyun oldu. İki takımın da orta sahası boştu. Bol pozisyon izledik. Immobile hat-trick yaptı ama maçta fark yaratan oyuncu Rafa Silva'ydı. Penaltı aldı, asist yaptı, golünü attı, dakika 85'te 70 metre top atılıyor ve top çıkmasın diye mücadele ediyor ve topu tutuyor! Lig bittiğinde Beşiktaş taraftarlarına sorsak 'Fark yaratan oyuncu kim?' diye net bir şekilde Rafa Silva derler. Bir oyuncu daha ne kadar iyi oynar!"

Haberin Devamı

"MAÇIN KIRILMA ANIYDI, GOL OLSA BAŞKA BİR MAÇ İZLEYEBİLİRDİK"

"Bence maçın kırılma anı Hatayspor'da Strandberg'in 47. dakikada karşı karşıya kaçırdığı pozisyondu. Maç 1-1'di, gol olsaydı atmosfer değişir ve başka bir maç izleyebilirdik."

"ARROYO KLAS VE TEKNİK BİR OYUNCU"

"Arroyo'nun bugünkü o vuruşuna kalitesiz oyuncu diyebilir miyiz? Tertemiz bıraktı. Ama futbol maçı başka bir şey. Sağ kenar oyuncusunden beklenen şey sadece o vuruş olmadığı için 2-3 kere 90 dakika peşpeşe izlesem tam yorum yapabileceğim. Klas ve teknik oyuncu. Gelecek sezonun yabancı kuralı değişti, oraya da uygun bir oyuncu."

"IMMOBILE KALMAMALI!"

"Immobile güzel penaltılar attı ve hat-trick yaptı. Penaltı atmak da kolay değildir. İkisini de güzel vurdu. Ama genel olarak baktığımızda Immobile, Beşiktaş'a çok şey kattı diyebilir misiniz? Sezon sonu kalsın diyebilir misiniz? Immobile'nin kalmamasından yanayım, gördüğüm kadarıyla bana katılan çok kişi var. Kulübün içinden de izlenimler alıyorum. Başkan Serdal Adalı'nın da açıklamalarından anlıyoruz ki seneye düşünülmüyor."

Haberin Devamı

"HADZIAHMETOVIC DERBİDE KESİN OYNAMALI"

Son olarak Beşiktaş'ın Süper Lig'de gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisine değinen Nihat Kahveci şunları söyledi:

"Beşiktaş bu moralle Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Hatayspor'a verdiği pozisyonları verirse ve böyle geniş alan verirse sıkıntı. Ama hücuma da böyle çıkarsa sıkıntı çıkarabilir. Derbiler, deplasman, işin tecrübesini düşünce Mario'yu oynatabilir. Özgüven kazanması Immobile için iyi oldu. Amir'i kesin oynatmalı. Beşiktaş'ta 9 kişi bende garanti. Galatasaray'a karşı tutan o plan, Fenerbahçe'ye tutar mı... Her takım farklı."