Nihat Kahveci, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı: Geri dönüş kesin!

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 mağlup olmuştu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan siyah - beyazlılarda hedef tahtasına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst konmuştu.

Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı iddia edilirken, siyah - beyazlıların eski teknik direktörü olan ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Sergen Yalçın'ın geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Beşiktaşlı taraftarların birçoğu sosyal medyada Sergen Yalçın için paylaşımda bulunurken, spor yorumcusu Nihat Kahveci'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Haber Global'de konuşan Kahveci'nin sözleri şu şekilde:

"SERGEN YALÇIN BEKLENTİSİ VAR"

"Şöyle genel bir gördüğüm sosyal medyadan da takip ettim... Bir isim çok konuşuluyor, Sergen Yaçın. Böyle bir beklenti var. O gelirse, 'Gitsin' diyecek de bence çok kişi var. Sergen Yalçın şimdi başka bir yola çıktı, yorum yapıyor. 'Bu sene takım çalıştırmayı düşünmüyorum.' dedi."

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"BEŞİKTAŞ'A ZATEN DÖNECEKTİR AMA..."

"İstediğini diyebilir... Beşiktaş ciddi bir şekilde Sergen Yalçın'a gelirse... Bence Sergen Yalçın, Beşiktaş'a zaten dönecektir. O kredisi var. O dönüş ne zaman olur bilmiyorum. İstenilen bir isim, istenilen bir teknik direktör. Bunu da hak etti."

"13 KİŞİYLE TAKIM YÖNETTİ"

"Bu kadrodan daha alternatifsiz bir kadroyla, kötü bir başlangıç yapıp sonunda şampiyon oldu. 13 kişiyle takım yönetti. Dönüş kesin ama ne zaman bilmiyorum."