Nihat Kahveci Beşiktaşlı futbolcuları görünce çılgına döndü, ateş püskürdü: Ne oldu koçum? | Tarihte böylesini göremezsin!

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Rizespor'un golü Gedson Fernandes'ten (k.k) gelirken, Beşiktaş'ın sayısını Ernest Muçi kaydetti.

Siyah - beyazlılarda kaleci Mert Günok'un kurtarışları ise Beşiktaş'ı ayakta tuttu.

Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Beşiktaşlı futbolcuları çok sert bir dille eleştirdi.

İşte Kahveci'nin sözleri:

"KİMSEYE ACIMA BAŞKAN"

"Yollayabildiğini yolla, acıma başkanım ya! Hiçbir şey olmaz. Herkes borcu artırdı, sen de artır ya! Bu formayı taşımak istemeyen ruhsuzları yolla başkanım, kimseye acıma! Yazık ya!"

"5-1 BİTSE NEDEN DEMEM"

"Rizespor'u tebrik ediyorum, bugünkü oyunundan dolayı. Bir gram üzülmelerine gerek yok. İç sahada büyük takıma karşı ancak bu kadar oynanır. Karşınızda öyle bir Mert vardı ki... İsmi gibi sahadaydı. İnanılmaz pozisyonlar çıkardı. Bugünkü maç 5-1 olsa neden oldu demem."

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"TARİHTE BÖYLESİ VAR MI?"

"Beşiktaşlı taraftarlar için ne diyeyim... Kahroluyorlar! 2024 yılında 10 yıl yaşlandılar. 2025 yılında daha 3 Ocak'tayız. 3 günde 30 yıl yaşlandılar, bu futbolu izlerken. Yazık, tek kelimeyle yazık! Mert'i kenara koyuyorum. Bana göre geçen sene yılın kalecisiydi. Bugün, "2025 yılının en iyi kalecisi ben olacağım" performansı vardı ya! Bir maçın adamı 15. dakikada Beşiktaş kalecisi olur mu ya, tarihte var mı?"

"TOPLAYIN U-19'U ONLAR OYNASIN"

"Ben hayatımda böyle bir futbol görmedim. Buradan Serdal Adalı'ya sesleniyorum; U19'u ara maçtan sonra. Topla onları onlar oynasın, kalede de Mert olsun"

"SANA NE OLDU KOÇUM?"

"Musrati, hiç ön vitesin yok mu? Salih Uçan bir kere ileri oyna! Immobile bağırıyor devre arası 'Beni al' diye. Serdar Hocam nasıl değiştirmezsin! Siz arada ne yaptınız, nasıl çalıştınız. Kaplumbağa bile sahilde Musrati'den daha çabuktur. Tamam Musrati hep kötü. E Salih konuşuyordun 'Anlatacak çok şeyim var' diye. Sahanın içinde konuş biraz. Ne oynadın Salih, ne oynadın koçum? Sana ne oldu?"

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"HİÇBİR ŞEY YOK SAHADA"

"90+5. dakikada Rizesporlu futbolcular maçı kazanmaya oynuyor, Beşiktaşlılar ise bıraksan Maldivler'de tatile gidecek. Olmaz ya! Ne ruh var, ne gurur var, ne onur var, ne karakter var! Hiçbir şey yok ya sahanın içinde. Koskoca Beşiktaş bir tane pozisyona girip gol attı ya! Yazık bu takımı bu hale nasıl getirdiniz? Bu kadar paraya hayır işleseler hepsi cennetlik olur!"

"LİGİN EN KÖTÜ 6 VE 8 NUMARASI BEŞİKTAŞ'TA"

"Silva ne oldu? Bu arada yeteneklerini mi unuttun? Muçi bir şut attı, yok. Türkiye'nin en kötü 6 numarası, Türkiye'nin en kötü 8 numarası Beşiktaş'ta. Bugünkü Beşiktaş'ta Mert hariç herkesi yollasan yeridir."

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"BİR TAKIM ÜÇ PAS YAPAMAZ MI YA!"

"Beşiktaş'ın bugün oynadığı futbolu Süper Lig'de hiçbir takım bu kadar kötü oynamamıştır. Bir gram abartmıyorum. Bir takım üç pas yapamaz mı ya!"

"SERDAR HOCA AÇIKLASIN"

"Gedson sana ne oldu ya! Sen de ayakta duramıyorsun. Serdar hoca açıklasın bu arada ne yaptılar. Çok mu yükledi takımı acaba, yazık ya!"

"NEDEN OYNAMIYORSUN SEMİH"

"Semih sen nasıl oynayamazsın bu takımda ya! Ne yaptın koçum, neden oynayamıyorsun ya! En son bir fotoğrafını koydular 2 oda bir salon. Belki çok kas yaptı diye ama o da iyi değil, ağırlaşırsın"