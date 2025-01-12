Nihat Kahveci Beşiktaş'ı eleştirdi, Serdal Adalı'ya seslendi! Transfer tavsiyesi...

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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Siyah-beyazlılar, 32. dakikada Ndour'un kaydettiği golle öne geçti. Immobile 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 90+4. dakikada Puscas söyledi ve Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların puanı 30'a yükseldi. Bodrum ekibi ise 15 puanla 17. sırada kaldı.

Zorlu geçen mücadeleyi değerlendiren eski futbolcu ve günümüzde yorumculuk yapan Nihat Kahveci önemli ifadelerde bulundu.

İşte Kontraspor yorumcusu Kahveci'nin açıklamaları:

'OYUN OLARAK BODRUM FK KAZANDI'

"Beşiktaş bugün sadece 2 gol attı, o kadar ya! Bodrum FK, oyun olarak net bir şekilde kazandı. Bodrum'un kapasitesi belli, kapasitesi belli ama 42 defa Beşiktaş ceza sahasına gelmiş. Daha önce hiç yapamamıştır. Bakhtiyor dışında Beşiktaş'ta onları ısıran yok. Gedson bu Beşiktaş'ta gözü kapalı oynar. Çıktığında gol attık denmesin."

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'MÜCADELESİ İYİYDİ'

"Bodrum evinde bu kadar rahat oynamazdı. Beşiktaş çok kötü futbol oynadı. Rafa Silva, Muçi, Masuaku, Ndour, Al-Musrati, Mario sahada yoktu. Felix Uduokhai ile Bakhtiyor Zaynutdinov ne yapsın. Özellikle Bakhtiyor iyi niyetli topa hamleleri iyiydi. Mücadelesi iyiydi."

'MERT'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

"Mert'e teşekkür ediyoruz. 3 maç oynadın 2025 yılında, 150 tane kurtarışı var, helal olsun Mert Günok sana. Beşiktaş'ın orta sahasında kaplumbağalar var ya, denize daha çabuk gidiyorlar plajda koşarken! Bir tane Atiba tarzı bir oyuncu alırsın buraya... Hamle gecikmeleri var. Şu anda 2025'in kalecisi benim diyor."

TRANSFER TAVSİYESİ

"Mert Günok'un da sözleşmesi bitiyor. Buradan Serdal Adalı başkana da sesleniyorum. 1-2 sene değil Mert Günok ile ömürlük imzalayın. Çünkü kolay değildir iyi bir Türk kalecisi bulmak. Ligin en formda kalecisi sende."

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TAYLAN ANTALYALI'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

"Taylan Antalyalı'nın ayağına basma pozisyonunda oyun oynanırken VAR durdurup hakem Mehmet Türkmen'i çağırdı. İzlerken basmış ya dedim verecek dedim. Öncesinde ofsayt da yokmuş. Kural net penaltı. Ayağa basmayı net bir şekilde gördük. Bana göre penaltı. İkinci aksiyon olsa Taylan, Mert'ten dönen topu tamamlamak istese kalkamayacaktı."