Nihat Kahveci, Beşiktaş maçı sonrası isyan etti: 'Bu kadro müzeye konsun, ibretlik olsun!'

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a, rakibi 9 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup olarak ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takıma sert eleştirilerde bulundu.

Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"HELAL OLSUN KONYASPOR'UN MÜCADELESİNE"

"Öncelikle kazananla başlayayım. Buradan Konyaspor başkanı ve yönetimine sesleniyorum. Recep Uçar ve kadrosunu, teknik heyet, kadroda kim varsa poster yapıp müzeye asın. Helal olsun mücadelenize. Uzatmalarla birlikte 33 dakika 9 kişi oynadınız. Deniz muhteşem oynadı. Defansta kim varsa. Bu takımın posterini çekin gururla paylaşıyoruz diye müzenin en şık yerine koyun."

"BEŞİKTAŞ, BU KADRONUN FOTOĞRAFINI İBRETLİK OLSUN DİYE MÜZEYE KOYSUN"

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"Diğer tarafta da Ole hoca, teknik heyet, futbolcular... Aynısı Beşiktaş için de geçerli. İlla kupayı aldı, tarihi zaferler aldı diye posterler, efsane oyuncular değil bu kadro da müzeye konsun, ibretlik olsun diye. Bu ne abi? Antep maçı 10 kişi gol yiyorsun, 9 kişiye pozisyon veriyorsun. Senin forvetin 9 kişi oynayan takıma ilk şutunu ikinci yarıda 74'te atıyor. Oyuna giren Semih iki tane kafa vuruyor top ağlayarak gidiyor. Silva kaç tane pozisyona girdin bir tanesini tuttur."

"ALLAH BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SABIR VERSİN! BÖYLE BİR TAKIM OLAMAZ"

"Beşiktaş 11'e 11 ne oynadı da 11'e 9'daki bölümü eleştireyim. 11'e 11'de de kötüydü. Defansı da yapamayan bir Beşiktaş izlettiyorsun. Allah Beşiktaş taraftarlarına sabır versin. Şaka gibi. Ole hoca 11'e 9 bir düşüncen yok mu? Böyle bir takım olamaz. Bu kadar git gel olur mu bir takımda ya?"