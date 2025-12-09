Nihat Kahveci, Beşiktaş - Gaziantep FK maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi: 'Soyadının hakkını ver!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"BEŞİKTAŞ BERABERE KALDI AMA YAPILABİLECEK HER ŞEYİ YAPTI"

"Gökhan Sazdağı, o topu ıskalamayacaksın. Beşiktaş, berabere kaldı ama son dönemlerde izlediğim; son dönemlerde izlediğim pas trafiği, pozisyon bulma, üretkenlik, net pozisyon, iki gol atma... Ofansif anlamda yapılabilecek her şeyi yaptı.

Burak Yılmaz; iyi takım yapmış, iyi oynuyor. Temposunu çok beğendim, 95 dakika oyundan düşmedi."

"HAKEMLER 'BİZ O KADAR KÖTÜYÜZ Kİ, FUTBOLU DEĞİL BİZİ KONUŞUN' DİYOR"

"Son 2 haftaya baktığımızda hakemler bizi konuşun diyor. Biz o kadar kötüyüz ki futbolun f'sini konuşmayın, bizi konuşun diyor. Orta hakemler, insiyatif almıyor. Karar veremiyorlar. Biraz cesaretli olun, gördüğünüzü çalın, gördüğünüzü çağırın izlettirin! Süper Lig'de hakem falan yok. Bu maçların seviyesini kaldıramıyorlar. Ne oldu bu hakemlere?"

"EKRANA VERDİĞİNİZ GÖRÜNTÜ DE ŞÜPHELİ ARTIK"

"İptal edilen golde ekrana verilen görüntü normalde ofsayt değil. Yarı otomatik sistemine insan eli değmiyor, VAR odasında gördüm. Yapay zekanın çizdiği görüntü. Kırmızılının diz, gol atabilecek bir uzuv ve dizi çizgide görüyorum. Beşiktaşlı oyuncunun ayak ucu çizgiye değmiyor. Bu görüntüyü verdiğin an ortalık karışsın kozunu veriyorsun. Ekrana verdiğiniz görüntü de şüpheli artık."

"KADİR SAĞLAM, SOYADININ HAKKINI VER!"

"Jota Silva'ya penaltı olabilecek bir pozisyon var. Jota'nın topa iyi vurması engellendi ve sakatlandı. Müdahale penaltı. Ersin'in boşa çıkıp Tayyip Talha'nın kafasına vurduğu pozisyon da penaltı. VAR'daki Halil Umut Meler iki takım için de hakemi çağıramıyor. İki takımın da penaltısı verilmedi. Kadir Sağlam, soyadının hakkını ver. Sahada sağlam dur."