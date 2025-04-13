Nihat Kahveci, Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası çılgına döndü! 'Biz daha ne yaşayacağız! Allah'ınızı peygamberinizi severseniz yürüyün gidin ya!'

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Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak son 5 maçta 3. mağlubiyetini alırken, üçüncü sıraya yükselme fırsatını da elinin tersiyle itmiş oldu.

Maçtan önce de Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu toplantısında eski başkan Hasan Arat, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün yumruklu saldırısına uğramış ve toplantı tatil edilmişti.

Yaşanan olaylar ve alınan yenilgi camiada büyük hayal kırıklığı bırakırken, eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci'den sert açıklamalar geldi.

Nihat Kahveci'nin Kontraspor Youtube kanalında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde...

"BEŞİKTAŞ TARİHİNDE UNUTULMAYACAK KARA BİR GÜN!"

"Bence 122 yıllık Beşiktaş tarihinde unutulmayacak kara bir gün oldu 12 Nisan. Divan Kurulu toplantısında yaşananlar, sonrasında akşam oynanan maç... Böyle bir kara gün Beşiktaş tarihinde unutulmayacak, bu kadro bunu da başardı."

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"ÇEKİN ELİNİZİ TÜRK FUTBOLUNDAN, YÜRÜYÜN GİDİN YA!"

"Biz de Türkiye futbol ortamında oyuncunun oyuncuyu yumrukladığı (Marcao-Kerem Aktürkoğlu), teknik direktörün rakip teknik direktörün burnunu çektiği (Mourinho-Okan Buruk), başkanın hakemi yumrukladığı (Ankaragücü Başkanı Faruk Koca-Halil Umut Meler), bugün de Divan Kurulu Başkanı'nın eski bir kulüp başkanını yumrukladığı (Tevfik Yamantürk-Hasan Arat) bir günü yaşadık. Biz daha ne yaşayacağız! Allah'ınızı peygamberinizi severseniz, çekin elinizi bu Türk futbolundan ya! Yürüyün gidin ya!"

"BEŞİKTAŞ'I BU KADAR LEKELEYEMEZSİNİZ!"

"Ben bugünden sonra bir tane Beşiktaşlının oğluna Tevfik adını koymasını istemiyorum, Hasan adını da koymasını istemiyorum (ki Hasan adı çok güzeldir). Bu nedir ya! Kimsiniz siz ya! Beşiktaş'tan büyük müsünüz siz? Beşiktaş'ı bu kadar lekeleyemezsiniz!"

"SÜLEYMAN SEBA'NIN KEMİKLERİ SIZLIYOR"

"Mafya gibi korumalarla ortama giren Divan Kurulu Başkanı hemen istifa etmeli. Hasan Arat da yaptığı yanlışlıklar varsa mahkemede yargılanır. Adaleti sağlaması gereken kişi eski Hasan Arat'a yumruk attı. Süleyman Seba'nın kemikleri sızlıyor."

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"YUSUF SARI'NIN BEŞİKTAŞ'TA NE İŞİ VAR DİYENLER GÖRDÜ BUGÜN"

"Mert Günok kalitesindeki bir kaleci o topları çıkarabilirdi. Yusuf Sarı'nın Beşiktaş'ta ne işi var diyenler, bugün Yusuf maçın oyuncusu oldu. O dönem Adana Demirspor'dan Tayyip Talha alınmıştı. 'Beşiktaş kontra mı oynar' diye Yusuf istenmemişti. Başakşehir hak ederek kazandı ve tebrik ediyorum."

"SOLSKJAER'LİK BİR DURUM YOK"

"Taraftarın tepkisini anlıyorum ancak Ole Gunnar Solskjaer'lik bir durum yok. Bu hoca sevilmeyecek biri değil. Hataları, formsuzlukları olmuştur ama Ole'yi ıslıklamam. Bu kadro en iyi hocaları da yer. Salih, Muçi, Immobile, Mario, Mert Günok'u ıslıklarım ama en son Ole'yi ıslıklarım. Ole'nin kredisi olmalı."

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"BU TAKIM MAÇ SEÇİYOR, FENERBAHÇE MAÇINI BEKLİYORLAR"

"Ligde kimse üçüncü olmak istemiyor. Samsunspor, Beşiktaş, Eyüpspor'un puan kayıplarına bakın. Beşiktaş her maçı hakem yüzünden kaybetmiyor. Ne oynuyor bu takım? Bu takım maç seçiyor. Fenerbahçe maçını bekliyorlar."