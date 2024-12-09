Nihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonuna çıldırdı: "Yemin ediyorum daralıyorum, bu kadar olmaz"

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Nihat Kahveci, Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Kahveci'nin Barış Alper Yılmaz-Rey Manaj pozisyonu ile ilgili sözleri çok konuşuldu.

Eksik kalmasına rağmen Galatasaray'ın iyi bir oyun sergilediğini ifade eden Nihat Kahveci, "Saha birkaç oyuncu var, o eksikliği hissettirmiyor. Barış Alper Yılmaz her yerde koştu bastı. Yunus Akgün gol attı, asist yaptı. Torreira 6 ciğer diyordum bugün 9 ciğer oynadı. Bir de Osimhen var" dedi.

Yayıncı kuruluşa da eleştiriler getiren Nihat Kahveci, "Yine pozisyonları net izleyemedik ama gece yayın varken reyting için çok güzel görüntüler sunuluyor" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci, maçın önüne geçen Barış Alper Yılmaz-Rey Manaj pozisyonuna dair çarpıcı ifadeler kullandı. Kontraspor'da konuşan Kahveci, Barış Alper'in pozisyonundaki VAR konuşmalarının salı günü değil hemen yayınlanması gerektiğini söyledi.

İşte o sözler...

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"Her geçen gün kötü tarihi yazmayı nasıl başarıyorsunuz? VAR geldi ‘Rahat oluruz’ dedik. Bu kadar olmaz. Yemin ediyorum daralıyorum!"

"Barış Alper’in ayağı mı kırılması lazım? Sen topçunun ne niyetle müdahele ettiğne bak. Bana göre kırmızıydı. İzlemeye gittiğinde 'veriyor' dedim"

"5 tane gol izledik. Direkten dönen toplar gördük. İnanılmaz mücadeleler gördük ama hakem Turgut Doman, ‘Beni konuşun’ dedi."