Nihat Kahveci: Bana 'Deveye mi biniyorsunuz?' diye soruyorlardı

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Kariyer günleri etkinliği öncesi eşi ve etkinlikte moderatörlüğünü yapacak olan TV Spor Spikeri Hakan Gündoğar ile birlikte bir Akşehir gezisi yapan Nihat Kahveci, Akşehir’in doğal kültürel güzelliklerine hayran kaldı. Futbolcu Kahveci’ye gezisi sırasında Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel ile Belediye Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı’da eşlik etti. Akşehir’de Nasreddin Hoca Evi, restore edilen tarihi kilise, Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı, Nasreddin Hoca Türbesi gibi mekanları ziyaret eden Nihat Kahveci ve beraberindekiler, Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’na da giderek burada çalışma yapan Akşehir Spor U17 takımının çalışmalarını izleyip, buradaki gençlere öğütler verdi.



Akşehir gezisi sırasında Nasreddin Hoca Evi’nde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile de görüşen Nihat Kahveci, Akşehir’in harika bir kent olduğunu dile getirerek “Belediye Başkanımız Salih Bey, Akşehir’i çok güzelleştirmiş, kendisine çok teşekkür ediyorum. Akşehir’de Nasreddin Hoca zaten hepimizin tanıdığı, bildiği, mizahına, analitik zekasına hayran olduğumuz biri. Nasreddin Hocamızı bu güzel evde andık, fıkralarını dinledik. Akşehir çok güzel bir yer, burayı mutlaka ziyaret edin. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir yer, herkesi şahsen davet ediyorum” diye konuştu.



Akşehir gezisinin ardından Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğine geçen Nihat Kahveci, moderatörlüğünü TV Spor Spikeri Hakan Gündoğar’ın yaptığı programda Akşehirli futbolseverlerle buluştu. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Akkaya , kariyer günleri etkinliğinin ilkini yaptıklarına değinerek bundan sonraki süreçte başarı hikayesi olan bir çok sanatçı, sporcu, bilim insanı ile Akşehirlileri buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Akkaya “Etkinliklerimiz sayesinde gençlerimiz geleceğe hazırlıklarını daha donanımlı bir şekilde yaparak, kariyer planlamasını daha iyi yapabilecekler diye ümit ediyoruz” dedi.

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