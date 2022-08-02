Nihat Kahveci: "Artık şu Sörloth’u alın, Fenerbahçe şampiyon olamazsa Koç da Jesus da gider"

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Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci NutSpor'da Fenerbahçe gündemini değerlendirdi.

Kahveci, Fenerbahçe'nin Sörloth'u alma konusunda geç kaldığına vurgu yaparken olası başarısızlıktaki senaryoyu da açıkladı.

Nihat Kahveci'nin sözleri şöyle;



"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, golcü sözü verdi. Bir çok isim konuşuluyor.. Taraftar da bir rahatlasın. Eğer forvet gelmezse, bu sene şampiyonluk elde edilemezse bunun telafisi yok. Bu sadece Jesus’a yazmaz. Çünkü 1 yılık sözleşmesi var ve gider. Kalıcı olan Fenerbahçe. Şampiyonluk gelmezse Başkan Ali Koç da gider. Kiev maçında Fenerbahçe iyi oynadı ama Joao Pedro 10 gün önce gelmeli ve sahada olmalıydı. Sörloth’u alacaksan Şampiyonlar Ligi maçları için almalıydın. Fenerbahçe’nin maddi ve manevi olarak Şampiyonlar Ligi’ne ihtiyacı vardı."