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GeriFutbol Nihat Kahveci: Arda Turan, Barcelona'daki Arda gibiydi
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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

Nihat Kahveci: Arda Turan, Barcelona'daki Arda gibiydi

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Nihat Kahveci: Arda Turan, Barcelona'daki Arda gibiydi
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Nihat Kahveci, Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Trabzonspor maçında Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Arda Turan'ın oyununu yorumladı.

Tivibu Spor'da konuşan Nihat Kahveci, Arda Turan'ın Barcelona günlerindeki gibi oynadığı belirtti.

Kahveci, "Arda Turan, Atletico Madrid, Barcelona görmüş Arda Turan gibiydi. O performanslardan birini gördük. Gole de katkı yapan bir Arda Turan vardı. Arda Turan, özgüveni kazandı. Ne zaman? Sivasspor maçında kazandı. Tam Galatasaray'a döndü. O günden bugüne kadar arada bir hastalık geçirdi, oynayamadı. Görev aldığı her maçta, saha içi ve saha dışındaki görevlerini tam layıkıyla yerine getiren bir Arda Turan var. Galatasaray içinde ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük." dedi.

Nihat Kahveci: Arda Turan, Barcelonadaki Arda gibiydi

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