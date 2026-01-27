Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü: 'Ya konuşmayın ya da konuştuğunuzu yerine getirin, burası Beşiktaş!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Beşiktaş dün akşam deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"KARAGÜMRÜK'ÜN 13 YABANCISI VAR, STADI YOK ADAMLARIN! BEŞİKTAŞ 7 YABANCI İLE OYNUYOR!"

"Kayyum atanmış bir kulüp, 11'de oynayan 7 oyuncusunu yollamış, rakibinin atılan ama sayılmayan golü var, pozisyonu var, son dakikada golü yedin ama ofsayt... Beşiktaş 7 yabancı ile oynuyor, Sergen hoca 3 yabancı alıyor oyundan. Yabancı sayısına dikkat çekiyorum. 7 yabancı ile oynuyorsun, Fatih Karagümrük'ün 13 yabancısı var. Stadı yok adamların. Beşiktaş'ın gidişatı hiç iyi değil. Beşiktaş içeride oynuyor, tribün boş. Beşiktaş 4 aydır transfer yapacak, transfer yok. Beşiktaş'ın sonradan oyna girecek bir Emre Akbaba'sı bile yok. Kaybedecek bir dakikamız yok deniliyordu seçimden önce. Nerede o dakikalar, size aylar verildi."

"BEN ARTIK 'SERGEN HOCADAN OLMAZ'A DOĞRU GİDİYORUM!"

“Ben artık Sergen hocadan olmaza doğru gidiyorum. Az kaldı istifa diyeceğim zamana. 1-2 maç daha bekleyeceğim. Geldiği ilk ayki motivasyonu, hep mazeret üretme, 7 kişi gitmişken bu kadro yetersiz deme, son galip gelinen maçta iyi kadromuz var deme... Çok çelişkili açıklamaları var. Bir gün pozitif bir gün negatif. Nedir abi, bu kadro iyi mi kötü mü? Rafa'lar, Abraham'lar, Paulista'lar, Svensson'lar, Necip'ler, Mert Günok'lar varken 'bu kadro yetersiz' dedi mi? Dedi. Şu an hepsi gitmişken; Fenerbahçe'yi, Keçiörengücü'nü, Kayseri'yi yendikten sonra 'benim kadrom iyi' dedi mi? Dedi. Hocam hangisi? Sen bir kere karar verememişsin bu kadro iyi mi kötü mü diye. Geldiği günden beri transfer diyor, devre arası halledeceğiz diyor Sergen hoca. Serkan Reçber aynısını diyor. Serdal Başkan bir dakika kaybedecek vakit yok demişti. Abi bugün 26 Ocak, sen bugün Eyüp'ü de yensen bu oyunla ne olacak? Beşiktaş yine mi Avrupa'da olmasın seneye? Karar verilsin. Beşiktaş'ın bu haline iyi diyen varsa Beşiktaşlı değildir."

"SERKAN REÇBER'İN BİR VİDEOSU DÜŞTÜ ÖNÜME"

"4 aydır, özellikle Serkan Reçber geldikten sonra transfer, transfer... Bir videosu düştü önüme "Chelsea'de 4-5 tane stoper var, ben olsam gider alır gelirim. Şunu yaparım, bunu yaparım" diyor. Şimdi bir tane oyuncu gelmeyince eleştirilirsin. Ben 4 aydır transfer dinliyorum hepsinden, durup dururken "transferler nerede?" demiyorum ki. Onlar dedi diye diyorum. Devre arası Antalya kampında röportajlar yapılırken, "Merak etmeyin muhteşem Beşiktaş geliyor, transferler geliyor." diyordunuz. Ya konuşmayın, ya da konuştuğunuzu yerine getirin, burası Beşiktaş. Ben sinirleniyorum, taraftarları düşünemiyorum."

"YÖNETİM VE TEKNİK HEYET, EN GÜZEL GOLLERİ TARAFTARA ATTILAR"

"Beşiktaş'ın yönetiminin ve teknik ekibinin taraftara attığı golleri konuşalım. En güzel golleri taraftara atıyorlar 4 aydır. Geliyor, geliyor, geliyor, geldi, geliyor... Serdal Başkanın maç sonunda yaptığı açıklama da yine bir gol açıklamasıydı, hiç kusura bakmasın."