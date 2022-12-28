Nihat Kahveci: '10.5 sene okula gittim bu kadar not almadım, Fenerbahçe inanılmazdı'

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Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından evinde Hatayspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederken maç fazlasıyla yeniden liderliğe oturdu.

Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirirken sarı lacivertli takımın oyununa övgüler yağdırdı.

Kahveci'nin sözleri şöyle;



"NBA MAÇI GİBİYDİ, FENERBAHÇE İNANILMAZDI"

FENERBAHÇE rakip kaleye 90 dakikada 95 defa gitti desek yeridir. Attıkları kaçırdıkları... NBA maçı gibiydi, inanılmaz. Ana okuluna gitmedim. Toplamda 10.5 sene okula gittim. Öğretmenlerim anlattığında bu kadar not almadım bu maçta aldığım kadar. Not alırken pozisyon oluyor. Bıraktım... İnanılmaz bir Fenerbahçe. İlk yarıda 9 isabetli şut ne demek? Bugün Fenerbahçe, taraftarına resital sundu. Lider gittiği Trabzon deplasmanından kötü oynayarak dönen Fenerbahçe izledik.

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"JESUS HER ŞEYİ ANLATMIŞ"

JESUS 2-3 gündür neler yazıldığını oyunculara göstermiş. Altay hariç herkes şut attı. Galatasaray'ın 10-45 arası performansını da oyunculara hatırlatmış olabilir. Fabrika ayarlarına geri döndü. 15 maçta 40 tane gol. Trabzonspor mağlubiyetini unutmanın en önemli yolu buydu. Takım bunu gösterdi. Burada da Jesus katkısı belirleyici oldu.