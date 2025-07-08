Nigel Hayes-Davis’ten Fenerbahçe Beko'ya veda!

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Eric McCollum, Marko Guduric ve Dyshawn Pierre ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'ya Nigel Hayes-Davis'te veda etti.

Nigel Hayes yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

'Hayattaki yolculuğun seni hangi yere götürürse götürsün, vardığın yerden iyi bir şekilde ayrılmaya çalış... Ve sen varken, o yer seni değiştirecekse aşkla yapılsın hayırlı olsun... Ve oradan ayrıldığında, onu sonsuza kadar kalbinde sakla

Her zaman her yerde en büyük Fener'

SIRADAKİ ADRESİ PHOENIX SUNS

Nigel Hayes-Davis’in önümüzdeki günlerde ABD’ye giderek Phoenix Suns ile 1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.