Nigel Hayes-Davis: Benden nefret edenleri biliyorum

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Bayern Münih'i 87-76 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı.

Sarı lacivertli takımda Başantrenör Saras Jasikevicius ile oyuncular Devon Hall ve Nigel Hayes-Davis karşılaşmayı değerlendirdi.

Nigel Hayes-Davis'in ikinci yarıdaki müthiş performansına dair konuşan Saras Jasikevicius, "Faul problemine girmesine rağmen sakinliğini ve öz güvenini yitirmedi. Hem geçen hafta Fransa’da hem de bu maçta faul problemi yaşadı ama sakinliğini kaybetmeden ikinci yarıda ısındı. İkinci yarı onu durdurmak imkansızdı." dedi.

Devon Hall'un artan formunu değerlendiren Jasikevicius, "O sahadayken takım daha iyi işliyor. İstatistik kağıtları, onun yaptığı katkıyı biz basketbol insanlarının gördüğü kadar anlatmıyor." şeklinde konuştu.

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DEVON HALL: SIRASI GELEN OYUNCUNUN SAHNE ALMASI GEREKİYOR

Devon Hall, Bayern Münih galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Sakatlarımız var ve bu yüzden sırası gelen oyuncunun sahne alması gerekiyor. Böyle durumlar için hazır olmalısınız. Kendinize mümkün olduğunca çok güvenmeli ve olabildiğince agresif oynamalısınız." dedi.

NİGEL HAYES-DAVİS: ONLARIN NEFRETİ BENİ MOTİVE EDİYOR

Karşılaşmada attığı 25 sayıyla maçın oyuncusu seçilen Nigel Hayes-Davis, "Devon Hall'a hakkını teslim etmem gerek. İkinci yarıda alev alacağımı söylediğimde bana inanmamıştı, negatifliği beni daha da ateşledi. Maç öncesinde biraz iyi hissetmiyordum, fizyoterapistimiz bana çok yardımcı oldu, ona da armağan etmek istiyorum galibiyeti. Takım arkadaşlarım ve koçum bana inandı. Onlar bana inandığı kadar ben de kendime inandım. Benden nefret edenleri tanıyorum, biliyorum. Onların nefreti beni daha çok besliyor." açıklamasını yaptı.