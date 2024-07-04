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Nigel Hayes-Davis, 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da! NBA takımları yakın takipteydi...

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#Fenerbahçe Beko#Euroleague#Nigel Hayes-Davis
Nigel Hayes-Davis, 3 yıl daha Fenerbahçe Bekoda NBA takımları yakın takipteydi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 12:24

Fenerbahçe Beko, NBA'e gitmesi gündemde olan 29 yaşındaki ABD'li forvet Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı duyurdu.

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Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması dahilinde çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen ve NBA takımlarının yakın takibinde olan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-27 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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29 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla EuroLeague'de 33 maçın tamamında sahada yer alarak, 10.5 sayı, 4.3 ribaund, 1.5 asist ve 1.2 top çalma ortalaması yakaladı. Hayes-Davis, ligde ise 21 maçta ortalama 10.29 sayı, 4.90 ribaund ve 1.76 asist katkısı sağladı.

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#Fenerbahçe Beko#Euroleague#Nigel Hayes-Davis

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