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Niğde Anadolu’dan Adıyamanspor’a Tepki

#Niğde#Adıyamanspor#TFF
Niğde Anadolu’dan Adıyamanspor’a Tepki

TFF 2. Lig Temsilcisi Niğde Anadolu Sportif Direktörü Eser Eti, Adıyamanspor maçı ile ilgili konuştu.

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Niğde’de son yılların en anormal kar yağışı oldu. Maçlarımızı oynadığımız Ömer Halisdemir Üniversitesi’deki futbol sahası son derece düzgün bir zemine sahip. Adıyamanspor Sportif Direktörü’nün spekülatif yorumlarını duydum. Maçı oynamaktan korkmalarına gerek yok. Bu akşam kontroller yapılacak. Zaten zemin futbol oynamaya elverişli olmazsa oynamak mümkün olmayacak çünkü Türkiye Futbol Federasyonu’nun da kuralları var.

Sanki Türkiye’de İlk Defa Anormal Kar Yağdı.

Adıyamanspor Sportif Direktörü’nün maçın kendileri lehine hükmen galibiyet ile sonuçlandırılması gerektiği ile ilgili demeçlerinin spekülasyondan ibaret olduğunu belirten Eser Eti “Niğde Anadolu bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve öyle bir spekülasyona maruz kalmamız aslında başka sebeplerden kaynaklanıyor yine de Adıyamanspor Sportif Direktörü’nün açıklamalarından maçı oynamak istemediklerini anlıyorum. Oynamak istemiyorlar ise sahaya çıkmasınlar ancak biz hazırız, sahanın da hazır olmasını yetkililerden bekliyoruz.”

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Kar Yağdı Diye Hükmen Mağlubiyet İlk Defa Duyulmuştur

Eser Eti “Niğde’de 1 haftadır yoğun yağış 30-50 cm oldu. İlimizde okullar 2 gün tatil edildi, sosyal hayat olumsuz etkilenmiştir. Kulübümüz ilk yağış itibarıyla Niğde Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile birlikte yoğun çalışmaya başladı.Mevcut durum TFF Kayseri Bölge Müdürlüğüne ve TFF Maç Planlama ile sürekli ve görsel olarak paylaşılmıştır.” şeklinde konuştu.

Kararı TFF Verir

Eser Eti “TFF Maçın Ertelenme durumu olmadığını ve sahanın her şartta kardan arındırılmasını istemiştir. Çalışmalarımız devam etmekte olup, maç saatine kadar zeminin uygun hale getirilmesi planlanmaktadır.” dedi.

ALGI ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR

“Rakibimizin sahanın zarar görmüş sadece küçük bir bölümünden görüntü paylaşıp algı yaratmaya çalışmasına anlam veremiyoruz. Maç günü gerekli kurullar sahayı inceleyip uygun kararı verecektir.”

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#Niğde#Adıyamanspor#TFF

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