NieR Replicant, arafta kalan oyun…

NierR için ben Araf diyorum peki bu konuda Creative Director Yoko TARO ne demiş?

“Remake Hiç Değil! Remaster da değil! Sadece VERSION UPGRADE.”

Pekala ben bu versiyon geliştirmeden ne anlamamız lazım? NierR 2010 yılında çıkan oyunun grafikler cilalanmış ve bir iki ufak dokunuş yapılmış hali. İlk Nier oyununu oynayanlar için hemen hemen her şeyi daha iyi görsellerle aynı olarak oynuyorsunuz. Yalnız günümüzün güncel müthiş grafiklerini beklemeyin, son çıkan ps4 oyunlarına bile yaklaşamıyor grafikler.

Haliyle can sıkıcı durumlar var. Şöyle bir örnek veriyim, bazı mekanikler baya çağın gerisinde ve gereksiz yoruyor. Kamera birçok dövüş sırasında çok sorunlu. Neden? Çünkü hiç el atılmamış yeni versiyonda. Keza oyunun görev mantığı ve yükleme ekranları da öyle. Oyunun ilk 4-5 saatinde kütüphaneye gir çık çok yapılıyor ve 5 dakikada bir yükleme ekranı önünüze geliyor. Günümüz ssd ya da mekanik disklerin yükleme hızları bu durumu kapatıyor ancak oyuna gerçekten “upgrade/geliştirme” eli atılmış olsa şunun %10’u kadar sayıda yükleme ekranı ile karşılaşır ve daha temiz/bütün bir oyun deneyimi yaşardık. Bu örnekleri baya çoğaltılabilir.

Yanlış anlaşılmak istemem, oyunu fazla eleştiriyor gibi gözükebilirim ama durun şu an oyunu şahlandırıyorum;

Dövüş mekanikleri akıyor. Kaçınma/korunma ve kombo vuruşlar/özel güçlerimiz yağ gibi. Müzikler şahane, ara sahne ve sinematikler çok havalı ve koreografiler başarılı, konu ve birçok karakter merak uyandırıyor. Puzzle/Challenge kısımları keyifli. Kameranın bazı mekan ve platform kısımlarında 2D açıya geçişi hoş bir durum. Gerçi kişiye göre değişir bu zevk meselesi.

Görevler ise klasik JRPG görevleri. Ana hikaye görevleri hariç yan görevler sizi içine çekemiyor. 1-2 tanesi hariç yaratıcılıktan uzak ve monotonlar. Ancak Kaine karakterinin dövüş sırasında kullandığı cümleler ve kelimeler için ayrı bir parantez açmak isterim insanı neşelendiriyor gerçekten. Sırf Kaine değil oyun boyu birçok unutulmaz karakter karşımıza çıkıyor ya da bize eşlik ediyor. Oyunun hikayesine ve karakterlerine kendinizi kolayca kaptırıp gidebilirsiniz.

Ve belirtiyim güncel PC sürümünde herhangi bir performans, bug veya çökme sorunu yaşamadım. Genelde oyunu PS3 kolu ile oynadım ama PS4 ve MSI Force GC20 kolunu da denedim sıkıntısız ve akıcı çalışıyordu.

Kepenkler kapanırken elimizde ne var?

NierR İlk kez keşfedecek oyuncular için merak ve ilgi, orijinalini oynayanlara ise daha iyi görsellerle hoş bir nostalji sunuyor. Total deneyim ortalama üstü ve başarılı. JRPG severlere çok keyifli ve uzun saatler sunan bir oyun. (Birden fazla kez bitirme hususu*) Ancak JRPG türüne yabancı oyunculara gerçekten sıkıcı gelebilir veya alışması zaman alabilir.

Bu arada bitirirken oyunu almalı mı ne zaman almalı kısmı için Dünyanın Covid19 ile boğuştuğu günlerde biz oyuncuların, nerd & geeklerin sahip olduğu oyunlarımız, çizgi romanlar/mangalarımız, koleksiyonlarımız, animelerimiz vb. hepsi elde etmesi pahalı ve değerli şeyler hayatımızda. Neden pahalı oldukları konularına girmeyeceğim ancak NierR için burada büyük bir ama var. Kesinlikle AAA oyun fiyatını hak eden bir karşılık sunmuyor. Tavsiyem çok aşırı oynamak için ölmüyorsanız en az %40-50 indirim beklemenizdir.

Son bir bilgilendirme figür koleksiyoncuları için yapayım. Oyunumuzun yeni bir aksiyon figürü de çıkacak ve Square Enix in kendi sitesinde veya birçok resmi sitede ön siparişe açık.