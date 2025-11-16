×
Nicolo Zaniolo'ya büyük övgü! 'Örnek bir oyuncu'

#Zaniolo#Udinese#Kosta Runjaic
Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo için Kosta Runjaic, övgü dolu sözler kullandı.

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Kosta Runjaic'in açıklamaları şu şekilde:

'ONUN İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

“Nicolo harika bir oyuncu, bir profesyonel. Udinese onun için önemli bir fırsat."

"Şu ana kadar iyi iş çıkarıyor. Gelişiyor, gelişmesi ve daha iyi olması gerektiğini biliyor. Biz ona yardım edeceğiz, o da bize yardım edecek.

Çok mutluyum. Saha içinde ve saha dışında örnek bir oyuncu. Beklediğimden daha ciddi, hatta bazen fazla ciddi.”

 

