Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu: 23 milyon euro! Sağlık kontrolünden geçti...

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Galatasaray'ın 2022/23 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezonun başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, İtalyan yıldızın yeni takımını açıkladı.

ATALANTA İLE ANLAŞMAYA VARDI

Haberde Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Zaniolo'nun bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

Öte yandan haberin devamında Galatasaray'ın Atalanta'dan 3 milyon euro kiralama bedeli alacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 18 milyon euro olduğu yazıldı.

Ayrıca 2.5 milyon euroluk bir bonusun yer aldığı transferde satın alma opsiyonunun, Zaniolo'nun maçların yüzde 60'ında forma giymesi halinde devreye gireceği kaydedildi.

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23 MİLYON EURO

Galatasaray'ın sezon sonunda opsiyonun devreye girmesi halinde 22-23 milyon euro civarında bir gelir elde edeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gollük bir performans sergiledi.

GALATASARAY PAYLAŞIMLARINI KALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Zaniolo'dan sürpriz bir hamle gelmişti. 24 yaşındaki İtalyan yıldız, Galatasaray ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları kaldırdı.

Zaniolo yalnızca 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babasıyla bir araya geldiği paylaşıma dokunmadı.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Galatasaraylı taraftarlar, Zaniolo'nun paylaşımlarını silmesine büyük tepki gösterdi.