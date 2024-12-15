Nicolo Zaniolo'nun hocasından flaş açıklama: Artık tahammül edilemez bir durum'

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Atalanta'nın Cagliari'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Nicolo Zaniolo tepki çekti.

Bonservisi Galatasaray'da olan yıldız oyuncu, İtalya'da yine gündem oldu.

2 DAKİKA SONRA GOL ATTI

Atalanta'da Nicolo Zaniolo, 64. dakikada oyuna dahil oldu ve 66. dakikada ağları havalandırarak takımına galibiyeti getirdi.

Golden sonra tribünlerin önüne giderek yumruğunu havaya savuran Zaniolo, ev sahibi takımın taraftarlarının tepkisini çekti.

HOCASINDAN AÇIKLAMA

Gian Piero Gasperini, konuyla ilgili "Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Zaniolo, bunu ikinci kez yapıyor. Gol sevinciyle tüm stadyumu yeniden ateşledi" şeklinde konuştu.

Zaniolo, son 3 Serie A maçında 2 golünü kaydetti. İtalyan yıldız daha önce Roma ağlarını da havalandırmıştı.

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