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Nicolo Zaniolo'nun avukatından 'bahis' açıklaması: Bana söyledi

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#Nicolo Zaniolo#Futbol#Galatasaray
Nicolo Zaniolonun avukatından bahis açıklaması: Bana söyledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 19:44

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun kariyeri 'bahis' soruşturmasıyla sarsıldı. İtalyan futbolcunun avukatı Gianluca Tognozzi, soruşturmadaki son durumla ilgili konuştu.

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İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi, oyuncusunun yasa dışı bahis oynamadığını söyledi.

Gianluca Tognozzi, İtalyan basınından La Gazetta della Sport'a Nicolo Zaniolo'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zaniolo'nun yasa dışı bahis oynamadığını söyleyen Tognozzi, "Nicolo asla bahis oynamaz. Bunu da bana söyledi. Yasa dışı online platformlarda bilmeden kart oyunları oynamış olması mümkün. Her şeyi açıklığa kavuşturacağız. Sadece birkaç yüz Euro'luk para cezasıyla karşı karşıya. Tüm bunlar suçun tekrarı olmadığı sürece geçerli" dedi.

Nicolo Zaniolonun avukatından bahis açıklaması: Bana söyledi

NE OLMUŞTU?

İtalya Milli Takımı'nın kampında bulunan Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle ifade verdi.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.

İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansıdı.

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#Nicolo Zaniolo#Futbol#Galatasaray

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