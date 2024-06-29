Nicolo Zaniolo'dan veda gibi hamle! Galatasaray...

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Galatasaray'ın geçen sezon Aston Villa'ya kiralık gönderdiği, İngiliz kulübün satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nicolo Zaniolo'nun Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündemde.

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SERIE A'YA DÖNECEK

Bir süredir İtalya basınında çıkan haberlere göre Zaniolo ile Serie A ekipleri Fiorantina ve Atalanta ilgileniyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Atalanta'nın Zaniolo için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak teklifte zorunlu satın alma maddesi yer almadığı için Galatasaray'ın buna sıcak bakmadığı belirtildi.

Haberde Fiorentina'nın Zaniolo için daha istekli olduğu ve zorunlu satın alma maddesinin yer aldığı bir kiralama teklifi yapacağı ifade edildi.

TÜM PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

Transferde bu gelişmeler yaşanırken Zaniolo'dan sürpriz bir hamle geldi. 24 yaşındaki İtalyan yıldız, Galatasaray ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları kaldırdı.

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Zaniolo yalnızca 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babasıyla bir araya geldiği paylaşıma dokunmadı.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Galatasaraylı taraftarlar, Zaniolo'nun paylaşımlarını silmesine büyük tepki gösterdi.