Nicolo Zaniolo'dan itiraf! 'Çok hata yaptım, pişmanlıklarım var'

Galatasaray'ın kiralık olarak Udinese'e transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Nicolo Zaniolo'nun sözleri;

Kendimi iyi hissediyorum. Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum ama artık geri dönüş yok. Bugünü düşünüyorum. Udine ve Udinese'de kendimi harika hissediyorum. Hayatta büyümek için atmanız gereken adımlar olduğunu biliyorum. 3-4 yıl önce, davranışlarım ve konuşmalarım beni daha yüzeysel gösteriyordu. Tecrübem yoktu. Bugün daha olgun hissediyorum.

ÇOK HATA YAPTIM

Elbette, herkesin pişmanlıkları vardır. Bir yandan, bu noktaya gelmemin sebebinin, böyle olması gerektiği için olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde birçok hata yaptığımı da biliyorum.

KOLAY DEĞİL

Yaptığım hataların bir kısmı, başından beri maruz kaldığım aşırı medya ilgisi ve katlamak zorunda olduğum baskıdan kaynaklanıyor. 18 yaşında, Roma gibi bir şehirde herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimseye kendini kaptırmamasını tavsiye ederim. Kendimi fazla abartarak hata yaptım! Şimdi bunların farkındayım. Geri dönsem bunları tekrar yapmazdım.

HEDEF MİLLİ TAKIM

Biri bana yardım etti mi? Ailem. Her şey çok karmaşık olduğunda, sizi seven insanların bir elin parmaklarını geçmeyeceğini anlarsınız. Milli takımda oynamak her zaman benim için bir hedef oldu. Hatta bundan da önce çocukluk hayalimdi. İtalya'yı temsil etmek harika bir şey. O formayı giydiğinizde; Inter, Milan, Juventus, Roma ve Lazio taraftarlarını bir araya getiriyorsunuz. Herkes aynı inançla birleşiyor.