Nicolo Zaniolo sahne aldı, Atalanta 11'de 11 yaptı

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İtalya Serie A'nın 17. haftasında lider Atalanta, geriye düştüğü maçta Empoli'yi 3-2 mağlup etti.

Gewiss Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi Atalanta'nın galibiyet gollerini 34 ve 86. dakikalarda De Ketelaere, 45+1. dakikada Nicolo Zaniolo'nun asistinde Ademola Lookman kaydetti.

Konuk ekip Empoli'nin gollerini ise 13. dakikada Colombo ve 56. dakikada penaltıdan Esposito attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo, 21. dakikada sakatlanan Retegui'nin yerine dahil oldu ve maçı 1 asistle tamamladı.

Serie A'da çıktığı son 11 maçtan 11 galibiyetle ayrılan Atalanta, 40 puanla liderliğini sürdürdü. 19 puanda kalan Empoli ise 11. sırada yer aldı.

Atalanta, Serie A'nın 18. haftasında Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Empoli ise Genoa'yı konuk edecek.