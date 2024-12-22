×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Nicolo Zaniolo sahne aldı, Atalanta 11'de 11 yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Atalanta#Serie A
Nicolo Zaniolo sahne aldı, Atalanta 11de 11 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 23:08

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Nicolo Zaniolo'nun asist yaptığı maçta lider Atalanta, Empoli'yi 3-2 mağlup ederek 11'de 11 yaptı.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında lider Atalanta, geriye düştüğü maçta Empoli'yi 3-2 mağlup etti.

Gewiss Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi Atalanta'nın galibiyet gollerini 34 ve 86. dakikalarda De Ketelaere, 45+1. dakikada Nicolo Zaniolo'nun asistinde Ademola Lookman kaydetti.

Konuk ekip Empoli'nin gollerini ise 13. dakikada Colombo ve 56. dakikada penaltıdan Esposito attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo, 21. dakikada sakatlanan Retegui'nin yerine dahil oldu ve maçı 1 asistle tamamladı.

Serie A'da çıktığı son 11 maçtan 11 galibiyetle ayrılan Atalanta, 40 puanla liderliğini sürdürdü. 19 puanda kalan Empoli ise 11. sırada yer aldı.

Atalanta, Serie A'nın 18. haftasında Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Empoli ise Genoa'yı konuk edecek.

Gözden KaçmasınReal müthiş gollerle kazandı, Barçayı geçti Arda Güler...Real müthiş gollerle kazandı, Barça'yı geçti! Arda Güler...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Atalanta#Serie A

BAKMADAN GEÇME!