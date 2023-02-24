Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da kalıcı değil

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma’dan transfer ettiği Nicola Zaniolo kısa sürede bizden biri gibi oldu.

Özellikle depremzedelere yardım kampanyalarına verdiği destekle gönülleri fetheden 23 yaşındaki oyuncu, ev tutmak yerine otelde kalmayı tercih etti.

Alışma sürecinde Mauro İcardi, Dries Mertens ve Lucas Torreira’nın yakından ilgilendiği Zaniolo’nun ev tutma yerine Başkan Dursun Özbek’in otelinde kalacak olması sezon sonu takımdan ayrılma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu yorumlarına neden oldu.

Galatasaray her durumda kazançlı

Zaniolo'ya özellikle İngiliz ve İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi olduğu biliniyor. İtalyan futbolcu Premier Lig ve Serie A’da yer alan kulüplerden istediği gibi bir teklif alırsa ayrılmayı düşünüyor.

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Sarı kırmızılı oyuncu sezon sonu kalsa da gitse de Galatasaray kazançlı çıkacak. Kalırsa yetenekli bir oyuncuyu gelecek sezon da kadrosunda tutmuş olacak. Zaniolo ayrılırsa gideceği takım 35 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyecek. 15 milyon Euro’nun üzerindeki bedelin yüzde 20’sini Roma Kulübü’ne verecek olan Cimbom’un kasasına da 16 milyon Euro girecek.