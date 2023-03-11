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Nicolo Zaniolo: "Çok mutlu da olamıyoruz, acılarımız çok yeni"

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#Galatasaray#Nicolo Zaniolo#Fernando Muslera
Nicolo Zaniolo: Çok mutlu da olamıyoruz, acılarımız çok yeni
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 21:47

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek ligin en uzun serisinin sahibi olan Galatasaray'da oyuncular Fernando Muslera, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi.

Takımın başarısında başkan ve yönetimin payına dikkat çeken Muslera, "Sakatlığım şanssızlıktı. Arada doktorlarımız iyi iş çıkardı, ben de bu maçta oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. 14'te 14 güzel bir şey ama Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor. Kazandık ve rekoru kırdık, mutluyuz. Çok iyi durumdayız. Başkanın ve yönetimin çok önemli rolü var. 11 yıldır buradayım, çok mutlu anlar yaşıyoruz." dedi.

Duygusal ve yıpratıcı bir dönemden geçtiklerini söyleyen Sam Adekugbe, "Ülke olarak üzücü bir duruma düştük. Duygusal olarak da yıpratıcı. Galatasaray derneklerinden desteklerine devam etmelerini istiyorum. İlk maçımdan 3 puan aldık. Şampiyonluk hedefimize doğru ilerliyoruz. Güzel bir maç çıkarttık." diye konuştu.

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Nicolo Zaniolo ise "Depremde evsiz kalan insanlar oldu, bu maçı onlara armağan ediyoruz. Çok mutlu da olamıyoruz, acılarımız çok yeni. Babama söz vermiştim, yarın da doğum günü. Bu golün ona bir hediye olmasını istedim. Hayata devam etmek zorundayız." açıklamasını yaptı.

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