Nicolo Zaniola sebebini İtalya'da açıkladı! 6 Şubat depremini unutmadı: 'Babasına sözüm var!'

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, açıklamalarda bulundu.

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini dört gözle bekleyen ancak 6 Şubat depreminde vefat eden Muhammed Emin Özkan için İtalyan oyuncu, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz. sözlerini sarf ederek bir paylaşımda bulunmuştu.

"BABASINA SÖZÜM VAR"

İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralanan İtalyan yıldız, imza töreninde ise Muhammed Emin Özkan'ı unutmadığını söyleyerek, "17 numarayı, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var." dedi.