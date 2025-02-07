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Nicolo Zaniola sebebini İtalya'da açıkladı! 6 Şubat depremini unutmadı: 'Babasına sözüm var!'

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#Zaniolo#Galatasaray#6 Şubat 2023 Depremi
Nicolo Zaniola sebebini İtalyada açıkladı 6 Şubat depremini unutmadı: Babasına sözüm var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 18:49

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, imza töreninde 6 şubat depremine dikkat çekti.

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, açıklamalarda bulundu.

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini dört gözle bekleyen ancak 6 Şubat depreminde vefat eden Muhammed Emin Özkan için İtalyan oyuncu, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz. sözlerini sarf ederek bir paylaşımda bulunmuştu.

"BABASINA SÖZÜM VAR"

İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralanan İtalyan yıldız, imza töreninde ise Muhammed Emin Özkan'ı unutmadığını söyleyerek, "17 numarayı, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var." dedi.

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#Zaniolo#Galatasaray#6 Şubat 2023 Depremi

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