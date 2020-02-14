Nicolo Melli, NBA All-Star'da forma giyecek!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolo Melli, sakatlığı bulunan Deandre Ayton'ın yerine NBA Rising Stars maçında forma giyecek.
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Nicolo Melli, NBA All-Star hafta sonu etkinliğinde yer alacak.
Cuma gecesi oynanacak "Yükselen Yıldızlar" maçında Dünya Karması'nın formasını giyecek Phoenix Suns'ın pivotu DeAndre Ayton sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.
Ayton'ın yerine New Orleans Pelicans'ın oyuncusu Nicolo Melli mücadelede görev alacak.
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