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Nicolo Barella'dan Hakan Çalhanoğlu yorumu: 'Türkiye liderliğinin eksikliğini hissedecek!'

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#İtalya Milli Futbol Takımı#Nicolo Barella#Türkiye
Nicolo Barelladan Hakan Çalhanoğlu yorumu: Türkiye liderliğinin eksikliğini hissedecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 21:49

İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Nicolo Barella, UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup dördüncü maçında yarın Türkiye ile oynayacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

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Bologna'da yarın ay-yıldızlı milli takımı konuk edecek İtalya'da Nicolo Barella, maç öncesinde karşılaşmanın Renato Dell'Ara Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Barella, Inter'den takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi maçlarında yer alamadığı hatırlatılarak, "Hakansız ay-yıldızlıları nasıl gördüğü" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şüphesiz Hakan gerçekten büyük bir oyuncu. Kendisini önce rakip olarak tanıdım, ardından takım arkadaşım olarak oynama şansı bulduğum bir oyuncu. O lider bir oyuncu. Takım arkadaşları onun liderliğinin eksikliğini hissedecektir. Fakat tabii ki Türkiye'de başka kaliteli de oyuncular var ama bildiğiniz üzere bu bir takım oyunu. Türkiye'de aynı şekilde liderlik rolü üstlenebilecek, çok kaliteli oyuncular var. Bizim için şüphesiz kolay bir maç olmayacak. Çünkü Türkiye özellikle son aldığı sonuçlardan sonra yara alarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bunun aksini yapabileceklerini göstermek isteyecekler."

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Bu arada, basın toplantısı öncesinde İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ağrıları olduğu gerekçesiyle bugünkü idmana katılmayan forvet oyuncusu Moise Kean'in milli takım kampından ayrıldığı bildirildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Türkiye yarın akşam Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

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#İtalya Milli Futbol Takımı#Nicolo Barella#Türkiye

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