Nicolas Pepe, Trabzonpor için İstanbul'a gelecek!

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Süper Lig ekipleriyle bir süredir ismi anılan Nicolas Pepe, Trabzonspor ile anlaştı.
TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı Nicolas Pepe 03:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak.
SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ
Fabrizio Romano, Pepe'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından gelen teklifleri kabul etmediğini ve tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor'a imza atmak istediğini duyurmuştu.
Nice'de geçen sezon kiralık olarak oynayan kanat oyuncusu, 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.