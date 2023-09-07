×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Nicolas Pepe, Trabzonpor için İstanbul'a gelecek!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Pepe#Trabzonspor
Nicolas Pepe, Trabzonpor için İstanbula gelecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 21:55

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nicolas Pepe, bu gece İstanbul'da olacak.

Haberin Devamı

Süper Lig ekipleriyle bir süredir ismi anılan Nicolas Pepe, Trabzonspor ile anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı Nicolas Pepe 03:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Fabrizio Romano, Pepe'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından gelen teklifleri kabul etmediğini ve tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor'a imza atmak istediğini duyurmuştu.

Nice'de geçen sezon kiralık olarak oynayan kanat oyuncusu, 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.

Gözden KaçmasınTrabzonspor, Djaninynin ayrılığını açıkladıTrabzonspor, Djaniny'nin ayrılığını açıkladıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Pepe#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!