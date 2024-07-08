Nicolas Anelka'dan zehir zemberek açıklama! Görevinden ayrıldı

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1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da CEO'luk görevi yapan Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka, 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan çok sert bir açıklama yapan Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum. En iyi dileklerimle." ifadelerini kullandı.

Nicolas Anelka, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Tuncay Şanlı'yı teknik direktör olarak takımın başına getirmişti.

Nicolas Anelka'nın da yer aldığı imza töreninde konuşan Şanlı, "Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim" demişti.

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Fransız futbol adamı ise Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı olan Tuncay Şanlı'yla ilgili olarak "Herkes zaten onu çok iyi tanıyor. Futbol ikonuydu ve benim arkadaşımdı. Birlikte oynadık ve bugün artık bizim teknik direktörümüz. Bol şans diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.