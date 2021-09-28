Nicolas Anelka'dan Mauricio Pochettino'ya Lionel Messi eleştirisi! "Onu affetmeyecektir"

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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Nicolas Anelka, Lyon maçında Lionel Messi ile Mauricio Pochettino arasında yaşanan gerilime değindi.

Messi'nin Parc des Princes'teki ilk maçında Pochettino tarafından oyundan alınmasının yanlış bir hamle olduğunu belirten Anelka, "6 kez Ballon-D'Or kazanmış birisini, maç berabere devam ederken 76. dakikada oyundan alamazsınız. Bu oyuncunun kafasını çok karıştırır ve bunu kafasından atması hayli zaman alabilir." dedi.

Messi'nin Pochettino'nun güvenini kaybettiğini ve bunu unutmayacağını belirten Anelka, "Forvet oyuncularının hocalarının güvenine ihtiyacı vardır ve Messi, Pochettino'ya karşı hem de Parc des Princes'te ilk maçına çıkmışken bu güveni kaybetti. Messi onu affetmeyecektir ve Pochettino'nun yaptıklarını unutmayacaktır. Messi'yi böyle yönetemezsin. Pochettino güçlü bir mesaj vermek istedi ki bu iyi ama bu Messi." diye konuştu.

Ne olmuştu?

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Fransa Ligue 1'in altıncı haftasında Paris Saint Germain, Lyon'u son dakika golüyle yenerken Pochettino, 76. dakikada Lionel Messi'yi oyundan almıştı.

Mücadele 1-1 devam ederken 76. dakikada oyundan alınan Messi, mutsuz bir ifadeyle oyundan çıkarken Pochettino'ya şaşkın bir bakış attı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Messi, Pochettino'ya kararından memnun olmadığını net bir şekilde gösterirken direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Soyunma odasına gittikten kısa bir süre sonra sahaya geri dönen Arjantinli yıldız, yedek kulübesinde takım arkadaşlarının yanına geçti.