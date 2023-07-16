Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe ve Arda Güler sözleri: Takıma katılmak isterim | Ayrılırken Aziz Yıldırım ile tartışma yaşamıştık

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Fenerbahçe'de 1.5 sezon forma giydikten sonra tekrar Premier Lig'in yolunu tutan ve sarı lacivertli taraftarların aklında yer edinen isimlerin başında gelen Nicolas Anelka, Türkiye kariyerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Sarı lacivertlilerin eski golcülerinden Nicolas Anelka, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE KATILMAK İSTERİM"

Antrenörlük diplomasını alacağını belirten Anelka, "Fenerbahçe'ye katılmak isterim. Kesinlikle isterim. Kendimi Türkiye'de yaşarken hayal edebiliyorum. Özellikle İstanbul'da. Beni futbolun içinde görebilirsiniz, antrenörlük diplomamı alacağım. Nerede olur bilmiyorum ama beni futbolun içinde göreceksiniz." dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY SIKI ÇALIŞMAK VE SABIRLI OLMAK"

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ilişkin konuşan Anelka, "Arda artık bir profesyonel. Ne yapması gerektiğini bilir. Ama bir şey söylemem gerekirse sabırlı olmalı orası büyük bir kulüp. Çok fazla oynamak isteyen oyuncu var. Sabırlı, sakin olup ağırdan almalı. Başlarda zor olsa da oynama şansı gelecek. İyi bir teknik direktörü var. Arda'yı ne zaman sahaya çıkaracağını bilir. Bazen genç oyuncular oynamak ister. Ama Ancelotti ne zaman oynatacağını bilir. En önemli şey sıkı çalışmak ve sabırlı olmak." açıklamasında bulundu.

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"FUTBOLU BIRAKMADAN ÖNCE FENERBAHÇE’YE DÖNMEK İSTEDİM

Anelka, sarı lacivertli takımdan ayrılış ve takıma transfer olduğu süreçle ilgili, "Manchester City’deyken daha büyük bir kulüpte oynamak istiyordum. O dönemki City şu ankinden çok farklıydı. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynama potansiyelini biliyordum. Eğer ligi 1. bitirirsek Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaktık. Bu fırsat Manchester City’de yoktu. Nitekim Fenerbahçe’de ligi şampiyon bitirip Şampiyonlar Ligi’nde oynadık. Bu sebeple Fenerbahçe’ye geldim. Kulüpten ayrılırken Aziz Yıldırım ile biraz tartışma yaşamıştık ama ona her zaman saygı duydum. Çünkü iyi bir başkan ve kulüp için çok şey yaptı. Futbolu bırakmadan önce Fenerbahçe’ye dönmek istedim. Maalesef Aziz Yıldırım’a ulaşamadım. Yine de saygı duyuyorum." diye konuştu.

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"HAYATIM BOYUNCA BİR FENERBAHÇE TARAFTARI OLACAĞIM"

Sarı-lacivertli takımın taraftarlarını özlediğini belirten Anelka, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum ve onları çok özledim. Gittiğimden beri çok zaman oldu. Her zaman kalbimdeler. Ben de hayatım boyunca bir Fenerbahçe taraftarı olacağım." dedi.

ANELKA'NIN KARİYERİ

Nicolas Anelka Paris Saint Germain ile birlikte profesyonel sözleşme imzalamıştır. 1996 – 1997 yılları arasında 10 maçta forma giyerek 1 gol atmıştır. 760 bin Euro bonservis bedeli karşılığında ise Nicolas Anelka İngiltere premier lig ekiplerinden olan Arsenal takımına transfer olmuştur. Burada 2 sene forma giymiştir. Nicolas Anelka Arsenal takımı ile 65 maçta 23 gol atmayı başarmıştır.

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REAL MADRİD SERÜVENİ

1999 yılında dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilmiştir. La liga ekiplerinden Real Madrid’in gözde futbolcuları haline gelen Nicolas Anelka 35 Milyon Euro’luk rekor bonservis bedeli ile birlikte Real Madrid’e transfer olmuştur. Real Madrid’de bekleneni veremeyen Nicolas Anelka 1999 – 2000 yılları arasında sadece 19 maçta görev almış ve 2 gol atmıştır. 2000 yılında ise İspanyol ekibi Real Madrid, Nicolas Anelka’yı bonservisi ile birlikte transfer etmek istemiştir.

34.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nicolas Anelka artık Paris Saint Germain futbolcusu olmuştur. Paris ekibi ile 2 yıl forma giymiştir. 39 maçta 10 gol atmıştır. Paris Saint Germain futbolcusu iken Liverpool takımına kiralık olarak gönderilmiştir. 1.4 Milyon Euro’luk bedelle Liverpool takımı oyuncuyu 1 sezon kiralamıştır. Liverpool’da 20 maçta 4 gol kaydetmiştir. Paris’ten bonservisi ile direkt olarak Manchester City takımına 2002 yılında transfer olmuştur. Manchester City takımı bu transfer ücreti için Paris ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir.

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FENERBAHÇE DÖNEMİ

2005 – 2006 yılları arasında ise Süper Lig macerası başlamıştır. Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka 2006 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında City ekibinden satın alınmıştır. Nicolas Anelka Fenerbahçe forması ile 39 maçta 14 gol atmıştır.

TEKRAR PREMIER LİG

Daha sonra FENERBAHÇE’den Bolton kulübüne 12 Milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur. Bolton ile de 53 maçta forma giyerek 21 gol atmayı başarmıştır. Nicolas Anelka kariyerinde zirve noktayı Chelsea ekibi ile yaşamıştır. Chelsea forması ile birlikte 2008 – 2012 yılları arasında oynamıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Nicolas Anelka Fransa milli takımında 1998 – 2010 yılları arasında oynamıştır. Fransa milli takımı ile 69 maçta forma giymiş ve 14 gol atmıştır. Fransa milli takım formasını 12 yıl terletmiştir.