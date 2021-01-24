Nicolai Jörgensen'den Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın golcü transferinde rotayı Feyenoord’da forma giyen Nicolai Jörgensen’e çevirdiği iddia edilirken oyuncudan ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord'da top koşturan 30 yaşındaki golcü, sarı kırmızılı takıma transferi hakkında gelen soruyu yanıtladı.

Nicolai Jörgensen, yaptığı açıklamada "Galatasaray'a transferim hakkında söyleyecek çok şeyim yok. Ne olacağını bekleyip görmemiz lazım. Eğer kulübe finansal olarak katkı sağlayabilirsem, gitmek bir seçenek olabilir, onun dışında konuşmanın anlamı yok. Duygusal olarak yüzde yüz Feyenoord'dayım" ifadelerini kullandı.

39 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Tam 39 kez Danimarka Milli Takım forması giyen Nicolai Jörgensen, bu sezon Hollanda Ligi'nde 12 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu 2016'dan beri Feyenoord'da mücadele ediyor.

"15 MİLYON EURO VEREN VARSA TRANSFERİ DÜŞÜNÜRÜZ"

Hollandalı teknik adam Advocaat ise Jörgensen ile ilgili yaptığı açıklamada "15 milyon euro veren varsa transferi düşünürüz. Kesin olan bir şey var, herhangi bir takıma kiralanması kesinlikle mümkün değil. Bunu netliğe kavuşturalım." şeklinde konuşmuştu.

Nicolai Jörgensen'in takımıyla sözleşmesi 2022 yazında bitiyor.