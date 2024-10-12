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Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı

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#Transfer#Galatasaray#Zalewski
Nicola Zalewskiden Galatasaray itirafı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 14:19

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde olan ancak Sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi reddedip Roma'da kalan Nicola Zalewski'den Galatasaray ile ilgili açıklama geldi.

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Yaz transfer döneminin sonlarında Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Nicola Zalewski, Sarı-kırmızılı kulüple yaptığı transfer görüşmeleri hakkında konuştu.

Polonya'da TVP Sport'a konuşan Zalewski; "Yalan söylemeyeceğim, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım. Masada çok iyi bir teklif vardı. Bir süre düşündüm, ailemle konuştum ve sanırım benim için en iyi olanı yaparak Roma'da kaldım. Kısa süre önce yeniden oynamaya başladım ve bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Transfer dönemi sonunda kadro dışı kalan Zalewski, ligde oynanan son maçta kadroya alındı ve forma giydi.

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#Transfer#Galatasaray#Zalewski

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