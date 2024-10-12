Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı

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Yaz transfer döneminin sonlarında Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Nicola Zalewski, Sarı-kırmızılı kulüple yaptığı transfer görüşmeleri hakkında konuştu.

Polonya'da TVP Sport'a konuşan Zalewski; "Yalan söylemeyeceğim, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım. Masada çok iyi bir teklif vardı. Bir süre düşündüm, ailemle konuştum ve sanırım benim için en iyi olanı yaparak Roma'da kaldım. Kısa süre önce yeniden oynamaya başladım ve bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Transfer dönemi sonunda kadro dışı kalan Zalewski, ligde oynanan son maçta kadroya alındı ve forma giydi.