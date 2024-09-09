Nicola Zalewski kimdir, nereli, kaç yaşında? Nicola Zalewski hangi takımlarda oynadı?

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Nicola Zalewski, İtalya doğumlu Polonyalı futbolcu olup, sol bek olarak görev yapmaktadır. Roma altyapısında yetişen Zalewski, 2021'den itibaren Roma'nın A takımında forma giymektedir. Aynı zamanda Polonya milli takımında da önemli roller üstlenen futbolcu, kariyerinde yükselişini sürdürmektedir. Peki, Nicola Zalewski kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

NİCOLA ZALEWSKİ KİMDİR?

Nicola Zalewski, 23 Ocak 2002'de İtalya'nın Tivoli şehrinde doğdu. Polonya kökenli olan Zalewski, Roma altyapısında yetişti ve profesyonel kariyerine burada başladı. Hem Polonya milli takımında hem de Roma'da forma giymektedir.

NİCOLA ZALEWSKİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nicola Zalewski, 2011'de Roma altyapısına katıldı ve 2021 yılında A takıma yükseldi. Sol bek olarak görev yapan Zalewski, Roma formasıyla Serie A'da mücadele etmektedir. Ayrıca Polonya milli takımında 2022 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterdi.